Аліна Шаманська сповістила про це на своїй сторінці в інстаграмі. Вона присвятила покійному татові щемливий допис.

Блогерка опублікувала відео, на якому показала останній танець з батьком. Вона назвала тата своїм вірним другом і поділилась, що саме від нього успадкувала тягу до творчості.

Саме з тобою я ділилася своїми любовними стражданнями й радилась, що робити… Ти відпрошував мене у мами на дискотеку і радив, що одягати, яку краще зачіску зробити. Я завжди запитувала, знаючи про твій гарний смак. Ти дійсно вчив мене життю, як друг,

– розповіла Аліна Шаманська.

Останній танець Аліни Шаманської з татом: дивіться відео

Ведуча втратила батька напередодні Великодня. Вона також поділилась архівними фото тата.

"Відтепер я сирота. І я намагаюсь триматись... заради сина. Сьогодні небо плакало за ним. Я вся в тата. І я не прощаюся. Він тепер навічно в моїй душі", – додала Шаманська.



Батько Аліни Шаманської / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, в інтерв'ю Олексію Суханову Аліна Шаманська розповідала, що в її батька були проблеми з короткочасною пам'яттю. Однак він залишався фізично актичним. Та через труднощі зі здоров'ям чоловік перебував під наглядом спеціалістів.

