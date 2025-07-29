Украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев показал редкие фотографии покойной мамы. Сегодня исполняется 4 года, как она умерла.

Сеитаблаев почтил память мамы и поделился двумя ее фотографиями. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм режиссера.

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Ахтем Сеитаблаев опубликовал селфи со своей мамой Субие Налбандовой. Они позировали на фоне моря.

Ахтем Сеитаблаев с мамой / Фото из инстаграма режиссера

Режиссер также поделился архивной фотографией женщины. Она сделана в ее молодости.

Мама Ахтема Сеитаблаева / Фото из инстаграма режиссера

Мама, сегодня 4 года, как ты ушла в мир иной. Помню, скучаю, люблю,

– написал Ахтем Сеитаблаев.

Что известно о маме Ахтема Сеитаблаева?

Субие Налбандова – крымскотатарская телеведущая, педагог, певица и актриса. Женщина родилась 24 марта 1938 года в Крыму. 18 мая 1944 года советская власть депортировала ее вместе с семьей.

До 1955 года они жили в спецпоселении в Марийской АССР, а затем переехали в Таджикистан. Субие присоединилась к певческому кружку, который создал ее брат. Девушка окончила Ленинабадское музучилище, а затем поступила в Ташкентский театральный институт. В 1990 году семья вернулась в Крым.

Налбандова начала преподавать вокал и сценическую речь в Крымском училище культуры. Она также работала в крымскотатарской редакции ГТРК "Крым", где создала детскую телепередачу "Мерабанъыз, балалар".

Женщина умерла 29 июля 2021 года в оккупированном Крыму. Ей было 83 года.