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Show24 Украинские звезды Ахтем Сеитаблаев рассекретил, планирует ли идти в политику
30 июля, 23:09
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Ахтем Сеитаблаев рассекретил, планирует ли идти в политику

София Хомишин
Основні тези
  • Ахтем Сеитаблаев не планирует заниматься политикой пока, но не исключает такой возможности в будущем.

В соцсетях уже не впервые появляются слухи о якобы политических амбициях украинского актера и режиссера крымскотатарского происхождения Ахтема Сеитаблаева. Недавно он решил прокомментировать эти предположения.

Об этом он рассказал в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

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По словам Сеитаблаева, пока он не намерен заниматься политикой. В то же время режиссер не исключает такой возможности в будущем.

Я могу быть командным человеком, потому что знаю, что это такое. По крайней мере последние десять лет я сам формирую свои команды – творческие, а не политические,
– объяснил режиссер.

Интервью с Ахтемом Сеитаблаевым: смотрите видео онлайн

Чем сейчас занимается Ахтем Сеитаблаев?

  • С началом полномасштабной войны Ахтем Сеитаблаев присоединился к рядам территориальной обороны. Уже более полутора лет он служит в управлении коммуникаций штаба Командования Сил ТрО ВСУ, где занимает должность художественного руководителя подразделения "ТРО Медиа".
  • Вместе с командой он работает над документальными проектами, создает образовательный и культурный контент, занимается аналитикой и созданием фильмов. Их работа охватывает как поездки на фронт, так и зарубежные командировки – для того, что рассказывать международной аудитории о войне в Украине.
  • Кроме службы, Сеитаблаев также преподает, консультирует, участвует в театральных постановках и продолжает популяризировать крымскотатарскую культуру.