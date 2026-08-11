Ахтем Сеитаблаев откровенно рассказал о новых отношениях и вспомнил о разрыве с невестой

53-летний актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев недавно рассказал, что у него новые отношения.

В новом интервью, которое вышло на YouTube-канале Евы Коршик, он рассказал о своей избраннице, а также откровенно упомянул предыдущие романы и разрыв с невестой.

Так, у Ахтема Сеитаблаева трое детей от двух предыдущих браков. От первой жены у него есть дочь Назли и сын Селим, а от второй жены, актрисы Иванны Дядюры, – дочь Сафие.

Я благодарен всем людям, в том числе женам. Я многому научился, я бывал неправ, в том числе. Считаю – это нормально. Я приверженец того, что если люди перестают быть вместе, это не должно становиться трагедией ни для одной из сторон и тем более для детей,

– отметил режиссер.

После развода он не общается с бывшими женами. В то же время Ахтем продолжает поддерживать связь с детьми.

Известно также, что после разрыва с Иванной Дядюрой режиссер имел серьезные отношения с Марьяной Боцвинюк, которая моложе его на 20 лет. В 2023 году Сеитаблаев сделал ей предложение, однако уже в следующем году стало известно, что у пары возник кризис. В июле 2024 года режиссер подтвердил, что они с Марьяной расстались.

Ахтем Сеитаблаев рассказал, что не уверен, стала ли именно разница в возрасте причиной их разрыва. В то же время он не исключает, что этот фактор мог повлиять на их отношения.

Я думаю, что я был не готов к этим отношениям. Я уже довольно уставший взрослый человек. Мне нужны четкость, ясность, спокойствие,

– сказал режиссер.

После этого опыта Ахтем Сеитаблаев по-новому взглянул на то, какими должны быть отношения между взрослыми людьми. Он считает, что в них должны сочетаться эмоции и здравый смысл.

Во взаимоотношениях между людьми эмоции и ум должны соотноситься как минимум 50 на 50, а, на мой взгляд, все же должно преобладать умное над эмоциональным. Это позволяет трезво смотреть на все,

– отметил режиссер.

По его словам, совместная жизнь – это гораздо больше, чем романтика, страсть или приятное времяпрепровождение. Когда двое взрослых людей строят отношения, им также приходится учитывать привычки, быт и множество других нюансов.

Совместная жизнь и отношения – это не только классный с*кс, не только классный разговор, классная совместная жизнь, это же много-много нюансов, тем более когда вы взрослые люди и имеете свои привычки,

– подчеркнул Ахтем.

В то же время сейчас Сеитаблаев, похоже, доволен своей личной жизнью. "Я сейчас нахожусь в отношениях, в которых мне тепло, понятно, страстно и ценностно", – признался режиссер.

Кстати, идеальные отношения Ахтем Сеитаблаев сравнил с парным танцем. По его мнению, в таком союзе люди иногда чувствуют друг друга даже без лишних слов.

Это такая незримая, будто бы неакцентированная, будто бы непроговоренная хореография взаимоотношений, которая позволяет тебе ясно понять и почувствовать, что тобой интересуются, о тебе заботятся. Тебе уютно, тепло, надежно,

– отметил режиссер.

Интервью с Ахтемом Сеитаблаевым: смотрите видео онлайн

Кстати, ранее мы писали о том, кто такая новая избранница Ахтема Сеитаблаева.