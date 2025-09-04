4 сентября, 16:09
Звезда сериала "Ты" Пенн Беджли во второй раз стал папой
Основні тези
- Пенн Беджли и его жена Домино Кирк стали родителями близнецов, которых актер впервые показал в соцсетях.
- Пара в отношениях более десяти лет, имеет еще двоих детей: сына Джеймса и Моргана, сына Домино от предыдущих отношений.
Американский актер Пенн Беджли, который снимался в знаменитых сериалах "Сплетница" и "Ты", порадовал поклонников радостной новостью – он стал отцом.
Жена актера, певица Домино Кирк, родила ему близнецов, и он впервые их показал в соцсетях. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Пенна Беджли.
Так, звезда сериала "Ты" записал видеообращение к поклонникам, где анонсировал свою новую книгу CRUSHMORE. В ролике он тихо разговаривал и показал крошечные ножки младенцев, которые спали. Как известно, Домино Кирк недавно родила двух сыновей-близнецов.
Что известно о личной жизни Пенна Беджли?
- Пенн и Домино находятся в отношениях более десяти лет. Они начали встречаться в 2014-м, а в 2017 году узаконили отношения.
- Кроме новорожденных близнецов, пара воспитывает сына Джеймса, а также Моргана – сына певицы от предыдущих отношений.
- По словам актера, четырехлетний Джеймс очень рад быть старшим братом.