4 вересня, 16:09
Зірка серіалу "Ти" Пенн Беджлі вдруге став татом
Основні тези
- Пенн Беджлі та його дружина Доміно Кірк стали батьками близнюків, яких актор вперше показав у соцмережах.
- Пара у стосунках понад десять років, має ще двох дітей: сина Джеймса та Моргана, сина Доміно від попередніх стосунків.
Американський актор Пенн Беджлі, який знімався у знаменитих серіалах "Пліткарка" й "Ти", потішив шанувальників радісною новиною – він став батьком.
Дружина актора, співачка Доміно Кірк, народила йому близнюків, і він вперше їх показав у соцмережах. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Пенна Беджлі.
Так, зірка серіалу "Ти" записав відеозвернення до шанувальників, де анонсував свою нову книгу CRUSHMORE. У ролику він тихо розмовляв і показав крихітні ніжки немовлят, які спали. Як виявилося, Доміно Кірк нещодавно народила йому двох синів-близнюків.
Що відомо про особисте життя Пенна Беджлі?
- Пенн і Доміно перебувають у стосунках понад десять років. Вони почали зустрічатися у 2014-му, а в 2017 році узаконили стосунки.
- Крім новонароджених близнюків, пара виховує сина Джеймса, а також Моргана – сина співачки від попередніх стосунків.
- За словами актора, чотирирічний Джеймс дуже радий бути старшим братом.