Американський актор Пенн Беджлі, який знімався у знаменитих серіалах "Пліткарка" й "Ти", потішив шанувальників радісною новиною – він став батьком.

Дружина актора, співачка Доміно Кірк, народила йому близнюків, і він вперше їх показав у соцмережах. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Пенна Беджлі.

Не пропустіть Легендарний український хореограф Мирослав Вантух вперше розкрив розмір своєї пенсії

Так, зірка серіалу "Ти" записав відеозвернення до шанувальників, де анонсував свою нову книгу CRUSHMORE. У ролику він тихо розмовляв і показав крихітні ніжки немовлят, які спали. Як виявилося, Доміно Кірк нещодавно народила йому двох синів-близнюків.

Що відомо про особисте життя Пенна Беджлі?