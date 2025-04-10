Жена звезды "Лиги смеха" Александра Чечуна назвала причину его смерти

Жена Александра Чечуна, участника команды "Стадион Диброва" из юмористического шоу "Лига смеха", сообщила детали его смерти.

Александр умер вчера, 9 апреля. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ольги Гриценюк.

К слову Умер звезда "Лиги смеха" Александр Чечун, который с 2022 года служил в ВСУ

Жена Александра Чечуна рассказала, что он получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. По словам Ольги Гриценюк, врачи почти год боролись за его жизнь.

Вижу все ваши сообщения! Саши не стало вчера, 9 апреля. После тяжелого ранения, полученного при выполнении боевого задания, мы почти год боролись за его жизнь... Но к сожалению...,

– написала она.

Гриценюк добавила, что позже сообщит о времени и месте прощания с Александром Чечуном.

Александр Чечун умер / Скриншот из инстаграма Ольги Гриценюк

Александр Чечун стал на защиту Украины после начала полномасштабного вторжения.

Ранее мы сообщали, что на войне погибла художница Маргарита Половинко. В 2024 году она волонтерила и проводила эвакуацию раненых бойцов, а позже присоединилась ко Второму механизированного батальона 3 ОШБр. Прощание с защитницей состоится в Кривом Роге в пятницу, 11 апреля, в 11:00.