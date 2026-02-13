Сбежавший в США Александр Эллерт анонсировал русскоязычный тур по Европе

Юморист Александр Эллерт, который уехал из Украины, продолжает свою карьеру за границей. На днях он анонсировал европейский тур и разозлил сеть.

Александр Эллерт опубликовал на своих страницах в соцсетях афишу с датами будущих концертов (указанными на русском) и городами. Но некоторые строки привлекли внимание пользователей больше всего.

Еду в тур по Европе. Приходите на концерты. Города могут добавляться в ходе тура,

– написал юморист.



Афиша тура / Фото из инстаграма Александра Эллерта

В конце списка городов есть Донецк (сам Александр Эллерт родом из города Харцызск Донецкой области). Юморист "планирует" выступить там 31 апреля.

Очевидно, так Эллерт решил пошутить или сыронизировать, ведь в апреле всего 30 дней. К тому же название стендап-тура Александра Эллерта дополняет картину – "A Domoy kada?" ("А домой когда?"). Вероятно, комик планирует проводить концерты на русском, как делал это до сих пор.

Также на афише есть еще одна интересная деталь – строка с 1 апреля. В эту дату комик якобы хочет выступить в Киеве. Но очевидно, это еще одна "шутка" Эллерта, ведь 1 апреля – День смеха. К тому же на сайте, где Александр Эллерт предлагает купить билеты на его стендап, Киева в списке городов нет.



На концерты в этих городах действительно можно приобрести билет / Скриншот с сайта

Не всем пользователям такие шутки Александра Эллерта показались уместными. Под его сообщением в тредсе много комментариев с возмущением.

Но многие комментарии связаны даже не столько с этими шутками, как о деятельности юмориста: находясь за рубежом, он продолжает вести соцсети и публичную деятельность на русском языке, пока совсем скоро исполнится 4 года с начала полномасштабного вторжения.

"Подожду, пока напхают";

"А "домой" не возвращайся";

"Эта афиша – это уже часть стендапа?";

"Мал****с шутит, не мешайте";

"На это кто-то ходит?";

"А в туре все такие нелепые шутки будут, как на этой афише?";

"Талантливо пошутил. Но по факту: щебетать на русском в языках современности надо быть или полностью отбитым или дураком, или русским. Кем себя считает Эллерт?".

Под идентичным сообщением Александра в инстаграм больше положительных комментариев и одобрительных эмоджи:

"Бронирую в Донецке";

"Огонь";

"Жаль, что в Киеве не будет. А я уже обрадовалась".

Что пишут в комментариях Александру Эллерту / Скриншоты из соцсетей

