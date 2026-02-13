Александр Эллерт опубликовал на своих страницах в соцсетях афишу с датами будущих концертов (указанными на русском) и городами. Но некоторые строки привлекли внимание пользователей больше всего.
Еду в тур по Европе. Приходите на концерты. Города могут добавляться в ходе тура,
– написал юморист.
Афиша тура / Фото из инстаграма Александра Эллерта
В конце списка городов есть Донецк (сам Александр Эллерт родом из города Харцызск Донецкой области). Юморист "планирует" выступить там 31 апреля.
Очевидно, так Эллерт решил пошутить или сыронизировать, ведь в апреле всего 30 дней. К тому же название стендап-тура Александра Эллерта дополняет картину – "A Domoy kada?" ("А домой когда?"). Вероятно, комик планирует проводить концерты на русском, как делал это до сих пор.
Также на афише есть еще одна интересная деталь – строка с 1 апреля. В эту дату комик якобы хочет выступить в Киеве. Но очевидно, это еще одна "шутка" Эллерта, ведь 1 апреля – День смеха. К тому же на сайте, где Александр Эллерт предлагает купить билеты на его стендап, Киева в списке городов нет.
На концерты в этих городах действительно можно приобрести билет / Скриншот с сайта
Не всем пользователям такие шутки Александра Эллерта показались уместными. Под его сообщением в тредсе много комментариев с возмущением.
Но многие комментарии связаны даже не столько с этими шутками, как о деятельности юмориста: находясь за рубежом, он продолжает вести соцсети и публичную деятельность на русском языке, пока совсем скоро исполнится 4 года с начала полномасштабного вторжения.
- "Подожду, пока напхают";
- "А "домой" не возвращайся";
- "Эта афиша – это уже часть стендапа?";
- "Мал****с шутит, не мешайте";
- "На это кто-то ходит?";
- "А в туре все такие нелепые шутки будут, как на этой афише?";
"Талантливо пошутил. Но по факту: щебетать на русском в языках современности надо быть или полностью отбитым или дураком, или русским. Кем себя считает Эллерт?".
Под идентичным сообщением Александра в инстаграм больше положительных комментариев и одобрительных эмоджи:
- "Бронирую в Донецке";
- "Огонь";
- "Жаль, что в Киеве не будет. А я уже обрадовалась".
Что пишут в комментариях Александру Эллерту / Скриншоты из соцсетей
Напомним, ранее из-за выездов за границу в скандал попал Петр Черный. По расследованию Bihus.Info, артист, вероятно, помогал мужчинам покидать Украину за деньги.
Как Александр Эллерт выехал за границу?
- Юморист и бывший автор "Квартала 95" выехал из Украины летом 2022 года. Он отправился в Соединенные Штаты Америки.
- Как сообщал Александр Эллерт, его выезд был официальным и по всем нормам законодательства. Он якобы уже возвращался в Украину дважды – в июле и декабре 2022 года.
- Александр Рыбак, который был другом Александра Эллерта, предполагал, что коллега мог уехать из-за проблем со здоровьем.