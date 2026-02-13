Олександр Еллерт, який втік у США, анонсував російськомовний тур Європою
- Олександр Еллерт анонсував європейський тур з концертами, що пройдуть російською мовою.
- Гуморист викликав обурення через російськомовні публікації, особливо в контексті війни, та його жарти не всім здались доречними.
Гуморист Олександр Еллерт, який виїхав з України, продовжує свою кар'єру за кордоном. Днями він анонсував європейський тур і розсердив мережу.
Олександр Еллерт опублікував на своїх сторінках у соцмережах афішу з датами майбутніх концертів (вказаними російською) та містами. Та деякі рядки привернули увагу користувачів найбільше.
Їду в тур Європою. Приходьте на концерти. Міста можуть додаватися у ході туру,
– написав гуморист.
Афіша туру / Фото з інстаграму Олександра Еллерта
Наприкінці списку міст є Донецьк (сам Олександр Еллерт родом з міста Харцизьк Донецької області). Гуморист "планує" виступити там 31 квітня.
Очевидно, так Еллерт вирішив пожартувати чи зіронізувати, адже у квітні всього 30 днів. До того ж назва стендап-туру Олександра Еллерта доповнює картину – "A Domoy kada?" ("А додому коли?"). Ймовірно, комік планує проводити концерти російською, як робив це досі.
Також на афіші є ще одна цікава деталь – рядок з 1 квітня. У цю дату комік нібито хоче виступити в Києві. Та вочевидь, це ще один "жарт" Еллерта, адже 1 квітня – День сміху. До того ж на сайті, де Олександр Еллерт пропонує купити квитки на його стендап, Києва у списку міст немає.
На концерти у цих містах справді можна придбати квиток / Cкриншот з сайту
Не всім користувачам такі жарти Олександра Еллерта здалися доречними. Під його дописом у тредсі багато коментарів з обуренням.
Та багато коментарів пов'язані навіть не так із цими жартами, як про діяльність гумориста: перебуваючи за кордоном, він продовжує вести соцмережі та публічну діяльність російською мовою, поки зовсім скоро виповниться 4 роки з початку повномасштабного вторгнення.
- "Почекаю, поки напхають";
- "А "домой" не вертайся";
- "Ця афіша – це вже частина стендапу?";
- "Мал***с жарти жартує, не заважайте";
- "На це хтось ходить?";
- "А в турі всі такі недолугі жарти будуть, як на цій афіші?";
"Талановито пожартував. Але по факту: щебетати російською у мовах сучасності треба бути або повністю відбитим або дурнем, або росіянином. Ким себе вважає Еллерт?".
Під ідентичним дописом Олександра в інстаграм більше позитивних коментарів та схвальних емоджі:
- "Бронюю в Донецьку";
- "Вогонь";
- "Шкода, що в Києві не буде. А я вже зраділа".
Що пишуть у коментарях Олександру Еллерту / Скриншоти з соцмереж
Нагадаємо, раніше через виїзди за кордон у скандал потрапив Петро Чорний. За розслідуванням Bihus.Info, артист, ймовірно, допомагав чоловікам покидати Україну за гроші.
Як Олександр Еллерт виїхав за кордон?
- Гуморист та колишній автор "Кварталу 95" виїхав з України влітку 2022 року. Він відправився у Сполучені Штати Америки.
- Як повідомляв Олександр Еллерт, його виїзд був офіційним та за всіма нормами законодавства. Він начебто вже повертався до України двічі – у липні та грудні 2022 року.
- Олександр Рибак, який був другом Олександра Еллерта, припускав, що колега міг виїхати через проблеми зі здоров'ям.