Олександр Еллерт, який втік у США, анонсував російськомовний тур Європою

Гуморист Олександр Еллерт, який виїхав з України, продовжує свою кар'єру за кордоном. Днями він анонсував європейський тур і розсердив мережу.

Олександр Еллерт опублікував на своїх сторінках у соцмережах афішу з датами майбутніх концертів (вказаними російською) та містами. Та деякі рядки привернули увагу користувачів найбільше.

До слова "Операція століття": як Єлизавета II та принц Філіп допомогли сину уникнути покарання в суді

Їду в тур Європою. Приходьте на концерти. Міста можуть додаватися у ході туру,

– написав гуморист.



Афіша туру / Фото з інстаграму Олександра Еллерта

Наприкінці списку міст є Донецьк (сам Олександр Еллерт родом з міста Харцизьк Донецької області). Гуморист "планує" виступити там 31 квітня.

Очевидно, так Еллерт вирішив пожартувати чи зіронізувати, адже у квітні всього 30 днів. До того ж назва стендап-туру Олександра Еллерта доповнює картину – "A Domoy kada?" ("А додому коли?"). Ймовірно, комік планує проводити концерти російською, як робив це досі.

Також на афіші є ще одна цікава деталь – рядок з 1 квітня. У цю дату комік нібито хоче виступити в Києві. Та вочевидь, це ще один "жарт" Еллерта, адже 1 квітня – День сміху. До того ж на сайті, де Олександр Еллерт пропонує купити квитки на його стендап, Києва у списку міст немає.



На концерти у цих містах справді можна придбати квиток / Cкриншот з сайту

Не всім користувачам такі жарти Олександра Еллерта здалися доречними. Під його дописом у тредсі багато коментарів з обуренням.

Та багато коментарів пов'язані навіть не так із цими жартами, як про діяльність гумориста: перебуваючи за кордоном, він продовжує вести соцмережі та публічну діяльність російською мовою, поки зовсім скоро виповниться 4 роки з початку повномасштабного вторгнення.

"Почекаю, поки напхають";

"А "домой" не вертайся";

"Ця афіша – це вже частина стендапу?";

"Мал***с жарти жартує, не заважайте";

"На це хтось ходить?";

"А в турі всі такі недолугі жарти будуть, як на цій афіші?";

"Талановито пожартував. Але по факту: щебетати російською у мовах сучасності треба бути або повністю відбитим або дурнем, або росіянином. Ким себе вважає Еллерт?".

Під ідентичним дописом Олександра в інстаграм більше позитивних коментарів та схвальних емоджі:

"Бронюю в Донецьку";

"Вогонь";

"Шкода, що в Києві не буде. А я вже зраділа".

Що пишуть у коментарях Олександру Еллерту / Скриншоти з соцмереж

Нагадаємо, раніше через виїзди за кордон у скандал потрапив Петро Чорний. За розслідуванням Bihus.Info, артист, ймовірно, допомагав чоловікам покидати Україну за гроші.

Як Олександр Еллерт виїхав за кордон?