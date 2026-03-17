Объявил о завершении карьеры: где сейчас Александр Лещенко, победивший на "Майдансе"

Александр Лещенко – известный украинский танцовщик и хореограф, который известен не только в нашей стране, но и по всему миру. Мужчина стал популярным благодаря участию во многих популярных телепроектах.

Сам Александр родом из Кировоградской области. С раннего детства занимался спортом, и даже получил "черный пояс" по каратэ. Когда юноше было 11 лет, то увлекся танцами. Впоследствии семья переехала в Киев, а Лещенко попал в балет "Тодес", однако получал и образование в эстрадно-цирковом колледже. 24 Канал расскажет, как развилась карьера танцовщика и где он сейчас.

Как Александр Лещенко стал популярным?

Постепенно Александр развивался в танцевальной сфере и таки смог стать руководителем и главным хореографом коллектива "Форсайт".

В 2008 году взял "серебро" в проекте "Танцуют все!", а через год получил премию в шоу "Танцую для тебя-3".

Уже в 2010 году Лещенко был главным хореографом и постановщиком номеров телевизионного проекта "Суперзвезда". Через год принял участие в легендарном проекте "Майданс".

"Майданс" – это танцевальное шоу в котором принимали участие команды из разных уголков Украины. Проект был официально признан самым масштабным телевизионным шоу и занесенным в "Книгу рекордов Гиннеса".

Тогда Александр не просто был участником коллектива из Кировоград (актуальное название – Кропивницкий), а еще и был хореографом. От так, команда выиграла.

Победители выиграли один миллион гривен.

В 2014 году танцовщик был одним из ассистентов хореографа-постановщика на открытии и закрытии Олимпийских игр.

От так, Александр покорил и мир. В 2023 году он пришел на проект "Америка имеет талант" и получил на кастинге четыре "да" от судей. В полуфинале артист представил номер, где за основу была взята украинская народная сказка "Котигорошко".

Личная жизнь

Об этом известно не много. Танцовщик встречался более 6 лет с Линой Верес – основательницей и руководителем балета "Форсайт".

Пара поженилась в 2013 году. Церемония была скромной и о ней знали самые близкие люди. Все эти годы супруги шагают вместе.

Где сейчас Александр Лещенко?

В марте 2025 года танцовщик сообщил, что завершает свой творческий путь как танцовщик. Он решил работать как режиссер. Этой кульминации Александр даже посвятил особое видео.

"Мне 36 лет. Можно сказать, что я уже завершаю свой творческий путь как танцовщик. Это видео – мое послание благодарности всем моим учителям, без которых не было бы меня таким, каким я есть сегодня. Я хочу сказать "спасибо" за вашу веру, терпение и любовь к искусству. Они не просто научили меня технике, они показали, как важно оставаться верным себе и своему искусству. Это не просто видео, это моя история как танцовщика", – писал хореограф в прошлом году.

Как известно, Лещенко сейчас находится во Франции. Об этом свидетельствует расположение его аккаунта в инстаграме.

В соцсетях мужчина преимущественно делится размышлениями о жизни, а также показывает творческий процесс.