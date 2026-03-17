Сам Олександр родом із Кіровоградської області. З раннього дитинства займався спортом, й навіть отримав "чорний пояс" з карате. Коли юнаку було 11 років, то захопився танцями. Згодом родина переїхала до Києва, а Лещенко потрапив до балету "Тодес", однак здобував і освіту в естрадно-цирковому коледжі. 24 Канал розповість, як розвинулась кар'єра танцівника й де він зараз.

Як Олександр Лещенко став популярним?

Поступово Олександр розвивався у танцювальній сфері й таки зміг стати керівником і головним хореографом колективу "Форсайт".

Олександр Лещенко у 15 років із першим гонораром / Фото з інстаграму

У 2008 році взяв "срібло" у проєкті "Танцюють всі!", а через рік отримав премію у шоу "Танцюю для тебе-3".

Уже у 2010 році Лещенко був головним хореографом і постановником номерів телевізійного проєкту "Суперзірка". Через рік взяв участь у легендарному проєкті "Майданс".

"Майданс" – це танцювальне шоу у якому брали участь команди з різних куточків України. Проєкт було офіційно визнано наймасштабнішим телевізійним шоу і занесеним до "Книги рекордів Гіннеса".

Тоді Олександр не просто був учасником колективу з Кіровоград (актуальна назва – Кропивницький), а ще й був хореографом. Від так, команда виграла.

Переможці виграли один мільйон гривень.

У 2014 році танцівник був одним із асистентів хореографа-постановника на відкритті та закритті Олімпійських ігор.

Від так, Олександр підкорив і світ. У 2023 році він прийшов на проєкт "Америка має талант" й отримав на кастингу чотири "так" від суддів. У півфіналі артист представив номер, де за основу було взято українську народну казку "Котигорошко".

Особисте життя

Про це відомо не багато. Танцівник зустрічався понад 6 років із Ліною Верес – засновницею та керівником балету "Форсайт".

Олександр Лещенко з коханою / Фото з інстаграму

Пара одружилась у 2013 році. Церемонія була скромною й про неї знали найближчі люди. Усі ці роки подружжя крокує разом.

Де зараз Олександр Лещенко?

У березні 2025 року танцівник повідомив, що завершує свій творчий шлях як танцівник. Він вирішив працювати як режисер. Цій кульмінації Олександр навіть присвятив особливе відео.

"Мені 36. Можна сказати, що я вже завершую свій творчий шлях як танцівник. Це відео – моє послання вдячності всім моїм вчителям, без яких не було б мене таким, яким я є сьогодні. Я хочу сказати "дякую" за вашу віру, терпіння і любов до мистецтва. Вони не просто навчили мене техніки, вони показали, як важливо залишатися вірним собі і своєму мистецтву. Це не просто відео, це моя історія як танцівника", – писав хореограф минулого року.

Як відомо, Лещенко зараз перебуває у Франції. Про це свідчить розташування його облікового запису в інстаграмі.

Де зараз Олександр Лещенко / Скриншот інстаграм-сторінки

У соцмережах чоловік переважно ділиться роздумами про життя, а також показує творчий процес.

