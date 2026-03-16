Ведучими ставали переважно актори театру й кіно, що додавало програмі ще більше шарму. Коли розпочалась повномасштабна війна, то з лютого по травень 2022 року розіграші не проводились. Лотерея повернулась ефір лише улітку того ж року. 24 Канал покаже, як з часом змінились улюблені ведучі всієї країни.
Лариса Руснак
Лариса відома не тільки як телеведуча, а й як українська акторка театру, кіно й дубляжу. Її голосом говорять Анджеліна Джолі, Джулія Робертс, Джоді Фостер, Кейт Бланшетт та інші. Крім того, вона озвучувала фільм "Основний інстинкт", а також культовий серіал "Друзі".
Із 2001 року по 2019 рік була ведучою "Лото-Забави". Вона навіть увійшла до Книги рекордів України як ведуча, яка найдовше вела згадану програму.
Лариса Руснак й Анатолій Гнатюк / Фото з мережі
А нещодавно Лариса з'явилася в одній із ролей у найпопулярнішому українському серіалі "Тиха Нава". У ньому акторка втілила роль відьми Іди – жінки, яка мало говорить, але багато знає.
Однак Руснак і зараз з'являється в ефірах "Лото-Забави". До прикладу, ось один із останніх випусків за 15 березня 2026 року.
Анатолій Гнатюк
Анатолій не тільки ведучий та актор, а ще й співак. Зіркою "Лото-Забави" чоловік став ще у далекому 2003 році. Він не розраховував, що участь у цьому проєкті затягнеться на стільки років і зробить його популярним.
Я думав, що місяць-два попрацюю, а в результаті майже 22 роки... Якщо брати сценарій 100% програми, то десь 25% тексту я вчив напам'ять, а 75% – це чисто імпровізація. Мені подобалося працювати в прямому ефірі,
– розповів чоловік в інтерв'ю для каналу "Дім".
Анатолій Гнатюк і Лариса Руснак / Фото з мережі
Зараз Анатолій продовжує служити у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка та бере участь у великій кількості вистав. Крім того, їздить на фронт до військових, щоб дарувати їм гарний настрій та позитивні емоції.
Анатолій Гнатюк / Фото з інстаграму актора
Віктор Андрієнко
Андрієнка більше пам'ятають як творця й зірку одного з найуспішніших проєктів на українському телебаченні – "Шоу довгоносиків". Крім того, чоловік також є голосом українського дубляжу. До прикладу, його голосом говорить Добі з "Гаррі Поттера".
Віктор Андрієнко у "Довгоносиках" / Фото з фейсбуку
Лотерею "Лото-Забава" чоловік вів із 2001 по 2002 рік.
Віктор Андрієнко вів "Лото-Забаву" / Фото з мережі
Коли почалась велика війна, актор отримував чимало пропозицій щодо роботи за кордоном. Та Андрієнко, його дружина та син вирішили залишитись в Україні. Під час війни чоловік також знявся у багатосерійному скетчкомі "Зв'язок".
Віктор Андрієнко / Фото з фейсбуку актора
Валентин Опалєв
Валентин разом із Віктором Андрієнком свого часу разом вели "Лото-Забаву".
Валентин Опалєв у "Лото-Забаві" / Фото з мережі
Сьогодні ж він продовжує працювати у сфері кіно, а також займається озвучуванням.
Валентин Опалєв / Фото з мережі
Василь Бендас
Актор також вів державну лотерею впродовж року. На жаль, у відкритому доступі немає фото Василя з того часу. Якщо бути точнішим, то навіть ті, що є, у дуже поганій якості.
Після "Лото-Забави" Бендас був учасником багатьох телесеріалів. Наприклад, "Нові пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона", "Повне мамаду", "Весела хата" тощо.
Василь Бендас / Фото з мережі
Та зараз Бендас не є зіркою кіно. Він відмовився від метушливої столиці й перебрався жити у село Старі Кривотулі, що на Івано-Франківщині.