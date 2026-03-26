Педан ответил, поступил ли в университет, чтобы получить отсрочку от армии

В 2024 году Александр Педан сообщил, что поступает в университет. Тогда в сети появились предположения, что телеведущий пошел учиться, чтобы получить отсрочку от армии.

В интервью OBOZ.UA Педан отметил, что второе высшее образование не дает отсрочки. Он отметил, что снова пошел учиться для себя.

Потому что, как по мне, после 40 у мужчин начинается момент, когда или ты растешь дальше, или понемногу останавливаешься. И вот это "останавливаться" – очень незаметно. Я, например, уже могу вести мероприятия с минимальной подготовкой – и это работает. Но именно в этом и ловушка. Ты становишься менее гибким, менее быстрым в реакциях. Мозг не тренируется так, как раньше, исчезает острота,

– объяснил Александр Педан.

Телеведущий понял, что нужно "вернуть себе состояние развития и выйти из зоны комфорта".

Педан учится на магистратуре в Украинском католическом университете во Львове по специальности "Публичное управление и администрирование". Мужчина признался, что ему импонирует этот вуз и близка его философия.

Начал смотреть программы – очень откликнулась магистратура. Формат идеально подошел: фактически пять дней в месяц офлайн во Львове. Я не ездил в отпуска – это и было моим отпуском. Очень сильная группа – реально крутые, мотивированные люди,

– поделился телеведущий.

Александр признался, что ему жаль, что обучение уже заканчивается. Сейчас он пишет диплом, который должен защищать в начале лета.

Для справки! Александр Педан имеет экономическое образование. Он учился в Хмельницком национальном университете. В 2024 году в программе "Тур звездами", что выходит на ютуб-канале Радио Люкс, телеведущий рассказал, что хочет разобраться в государствообразовании, поэтому поступил на публичное управление.

