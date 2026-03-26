В інтерв'ю OBOZ.UA Педан наголосив, що друга вища освіта не дає відстрочки. Він зазначив, що знову пішов вчитися для себе.

Бо, як на мене, після 40 у чоловіків починається момент, коли або ти ростеш далі, або потроху зупиняєшся. І от це "зупинятися" – дуже непомітне. Я, наприклад, вже можу вести заходи з мінімальною підготовкою – і це працює. Але саме в цьому і пастка. Ти стаєш менш гнучким, менш швидким у реакціях. Мозок не тренується так, як раніше, зникає гострота,

– пояснив Олександр Педан.

Телеведучий зрозумів, що потрібно "повернути собі стан розвитку і вийти із зони комфорту".

Педан навчається на магістратурі в Українському католицькому університеті у Львові за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Чоловік зізнався, що йому імпонує цей виш та близька його філософія.

Почав дивитися програми – дуже відгукнулася магістратура. Формат ідеально підійшов: фактично п'ять днів на місяць офлайн у Львові. Я не їздив у відпустки – це і було моєю відпусткою. Дуже сильна група – реально круті, мотивовані люди,

– поділився телеведучий.

Олександр зізнався, що йому шкода, що навчання вже закінчується. Зараз він пише диплом, який має захищати на початку літа.

Для довідки! Олександр Педан має економічну освіту. Він навчався в Хмельницькому національному університеті. У 2024 році у програмі "Тур зірками", що виходить на ютуб-каналі Радіо Люкс, телеведучий розповів, що хоче розібратися в державоутворенні, тому вступив на публічне управління.

