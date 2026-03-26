В интервью OBOZ.UA Педан отметил, что второе высшее образование не дает отсрочки. Он отметил, что снова пошел учиться для себя.
Потому что, как по мне, после 40 у мужчин начинается момент, когда или ты растешь дальше, или понемногу останавливаешься. И вот это "останавливаться" – очень незаметно. Я, например, уже могу вести мероприятия с минимальной подготовкой – и это работает. Но именно в этом и ловушка. Ты становишься менее гибким, менее быстрым в реакциях. Мозг не тренируется так, как раньше, исчезает острота,
– объяснил Александр Педан.
Телеведущий понял, что нужно "вернуть себе состояние развития и выйти из зоны комфорта".
Педан учится на магистратуре в Украинском католическом университете во Львове по специальности "Публичное управление и администрирование". Мужчина признался, что ему импонирует этот вуз и близка его философия.
Начал смотреть программы – очень откликнулась магистратура. Формат идеально подошел: фактически пять дней в месяц офлайн во Львове. Я не ездил в отпуска – это и было моим отпуском. Очень сильная группа – реально крутые, мотивированные люди,
– поделился телеведущий.
Александр признался, что ему жаль, что обучение уже заканчивается. Сейчас он пишет диплом, который должен защищать в начале лета.
Для справки! Александр Педан имеет экономическое образование. Он учился в Хмельницком национальном университете. В 2024 году в программе "Тур звездами", что выходит на ютуб-канале Радио Люкс, телеведущий рассказал, что хочет разобраться в государствообразовании, поэтому поступил на публичное управление.
Что известно об Александре Педане?
Александр Педан родом из Хмельницкого, однако впоследствии переехал в Киев.
В 2008 году он, Ольга Фреймут и Сергей Притула стали ведущими утренней развлекательной программы "Подъем", выходившей на Новом канале. Проект принес им большую популярность.
Педан, Притула и Фреймут вели "Подъем" до 2011 года. Александр был ведущим и других популярных шоу: "Украина слезам не верит", "Я – герой!", "Пакуй чемоданы", "Кабриолито" и другие.
Недавно Педан вместе с женой Инной запустил подкаст "Говорят! Лгут?", в котором они общаются со звездными парами.