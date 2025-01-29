Кто был первым представителем Украины на Евровидении и где он сейчас

Александр Пономарев – народный артист Украины, который впервые представил нашу страну на песенном конкурсе Евровидение в 2003 году. Несмотря на то, что победы он тогда не одержал, однако совершил творческий прорыв.

Пономарев родом из Хмельницкого. В детстве увлекался собаками и кинологией, а до 18 лет занимался боксом. Во время одного из поединков получил сильный удар в голову из-за которого начались проблемы со зрением. Врач порекомендовал "завязать" с этим видом спорта, поэтому Александр пошел на такой шаг. Что известно об участии в Евровидении, почему скрывает личную жизнь и где Пономарев сейчас, читайте в материале Show24.

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Певческая карьера и Евровидение

Талант парня заметила мать, однако родители не имели достаточно денег для того, чтобы оплатить музыкальную школу. Первое фортепиано будущий артист получил во время окончания восьмого класса, а к тому времени играл во дворе на гитаре.

Александр Пономарев в молодые годы / Фото из инстаграма артиста

Позже поступил в Хмельницкое музыкальное училище, а впоследствии продолжил обучение во Львовском музыкальном институте имени Н. В. Лысенко. В 90-е годы Александр начал активно участвовать в различных певческих конкурсах и фестивалях. Благодаря проектам "Червона рута-93", "Ялта-96", "Таврийские игры" певец не просто начал приобретать популярность, но и перебрался в Киев и перевелся в Национальную музыкальную академию.

Уже в 1996 году вышел первый альбом исполнителя – "З ранку до ночі", а через год – второй альбом "Перша та остання любов".

Александр Пономарев – "Сірооке кохання" / "З ранку до ночі": смотрите видео онлайн

В 1998 году Александр получает звание заслуженного артиста Украины. Интересно, что на то время, певец был самым молодым, кто получил такое признание.

Пономарева даже приглашали работать в Россию, однако он отказывался и продолжал работать и развивать украинскую музыку. Каждый следующий год для исполнителя становился все более успешным. В 2003 году он стал первым представителем Украины на Евровидении, которое проходило в Латвии. Тогда певец занял 14-ю строчку.

Александр Пономарев – Hasta La Vista: смотрите видео онлайн

В 2006 году Александр выпустил один из самых популярных альбомов – "Я люблю тільки тебе" и получил звание народного артиста. С 2005 по 2007 вел кулинарную программу "Смачна країна", а через несколько лет стал тренером в нескольких сезонах проекта "Голос страны".

Личная жизнь

Пономарев трижды женат. Первой женой была Елена Мозговая. У пары есть общая дочь Евгения, но Александр принял за дочь ребенка продюсера от предыдущих отношений – Зою.

Александр Пономарев с дочерью / Фото из инстаграма артиста

В 2006 году Пономарев сыграл свадьбу с Викторией Мартынюк, которая родила сына. Через 5 лет совместной жизни пара развелась.

Александр Пономарев с сыном / Фото из инстаграма певца

После двух неудачных браков Александр перестал публично комментировать личную жизнь. В 2023 году певец намекнул, что находится в новых счастливых отношениях. А уже в январе этого года Юрий Горбунов рассказал, что его друг уже 10 лет в браке.

У Саши есть жена. Она уже более 10 лет у него. Это все, что я скажу,

– поделился Горбунов.

Однажды артисту даже "приписали" роман с Марией Яремчук. Некоторые даже написали, что Пономарев является якобы отцом новорожденного ребенка певицы. Однако эта информация не соответствует действительности.

Оказалось, что исполнитель стал крестным отцом для малыша. А вот жена Александра отнеслась с юмором к тому, что ее мужа покрыли сплетнями.

Где сейчас Александр Пономарев

Всем известно, что певец занимает проукраинскую позицию и осуждает российскую агрессию. В начале полномасштабного вторжения Пономарев объединил украинских артистов и создал хит "Україна переможе", который на ютубе собрал более 36 миллионов просмотров.

Александр Пономарев, Хома, Тополя, Кошевой, Ткач, Черный – "Україна переможе": смотрите видео онлайн

Артист часто участвует в благотворительных мероприятиях и собирает деньги в поддержку Украины и военных. Недавно Александр и Михаил Хома (Дзидзьо) анонсировали весенний тур "Україна переможе", который направлен на поддержку ВСУ.

Пономарев и Хома анонсировали тур по городам Украины / Фото из инстаграма артистов

В 2024 году певцы собрали 3 миллиона гривен, передали машины для ССО и 35-й отдельной бригады морской пехоты и 2 000 новогодних подарков для детей ВПО. А благодаря аукциону, который провели во время концерта во Львове, передали 83 дроны для 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, для "Шершней Довбуша" и для 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

Отметим и то, что Пономарев имеет вокальную академию. Недавно там состоялся 50-й юбилейный взрослый интенсив.