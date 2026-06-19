На 17 лет моложе: Александр Пономарев впервые появился вместе со своей возлюбленной

Личная жизнь артиста довольно бурная. В последние годы Александр Пономарев не особо высказывается о своей новой избраннице и считает, что счастье требует тишины.

Но на этот раз что-то изменилось. Артист впервые опубликовал в соцсетях совместное фото, на котором он и его избранница позируют вместе.

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Пост артист опубликовал по случаю дня рождения своего друга – Дмитрия Комарова. Он пожелал ведущему программы "Мир наизнанку" здоровья и чтобы его энергия никогда не угасала.

Александр также добавил фото, на котором все они улыбаются в объектив. В частности, там можно увидеть самого Дмитрия Комарова, Михаила Хому (Дзидзьо), Александра и Софию, а также еще одного общего знакомого.

Александр Пономарев с возлюбленной и друзьями / Фото из инстаграма артиста

К слову, девушка на фото – это концертный директор Пономарева. Официально они не объявляли о своих отношениях, однако уже давно в сети пишут, что именно София стала избранницей исполнителя. О ней известно не много. Ей 35 лет. На момент знакомства Софии было 19 лет, а Александру – 36. Концертный директор исполнителя родом из Крыма.

Это подтверждали инсайдерские данные многих украинских изданий. Источники утверждают, что влюбленные живут вместе на левом берегу Киева.

Что известно о личной жизни Александра Пономарева?

Артист был несколько раз женат. Первой женой стала Елена Мозговая. В этом браке родилась дочь Евгения. Сама Елена рассказывала на YouTube-канале Алины Доротюк, что в отношениях с певцом имело место физическое насилие. Раньше она об этом не говорила, потому что дочери просили не выносить тему насилия на общее обозрение.

В 2006 году Александр женился на Виктории Мартынюк. От этих отношений на свет появился сын. Брак продлился пять лет.

После двух неудачных браков Александр перестал публично комментировать личную жизнь. В 2023 году певец намекнул, что находится в новых счастливых отношениях. А в январе прошлого года Юрий Горбунов рассказал, что его друг уже 10 лет состоит в браке.