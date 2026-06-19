Та цього разу щось змінилось. Артист вперше опублікував у соцмережах спільне фото, де він і його обраниця позують разом.

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Допис артист опублікував з нагоди дня народження свого товариша – Дмитра Комарова. Він побажав ведучому програми "Світ навиворіт" здоров'я і щоб його енергія ніколи не вщухала.

Олександр також додав фото, де всі вони усміхаються в об'єктив. Зокрема, там можна побачити самого Дмитра Комарова, Михайла Хому (Дзідзьо), Олександра та Софію і ще одного спільного знайомого.

Олександр Пономарьов з коханою та друзями / Фото з інстаграму артиста

До слова, дівчина на фото – це концертна директорка Пономарьова. Офіційно вони не оголошували про свої стосунки, однак тривалий час у мережі пишуть, що саме Софія стала обраницею виконавця. Про неї відомо не багато. Їй 35 років. На момент знайомства Софії було 19 років, а Олександру – 36. Концертна директорка виконавця родом із Криму.

Це підтверджували інсайдерські дані багатьох українських видань. Джерела стверджують, що закохані живуть разом на лівому березі Києва.

Що відомо про особисте життя Олександра Пономарьова?

Артист був декілька разів одружений. Першою дружиною стала Олена Мозгова. У цьому шлюбі народилась донька Євгенія. Сама Олена розповідала на ютуб-каналі Аліни Доротюк, що в стосунках зі співаком було фізичне насильство. Вона раніше про це не розповідала, бо доньки просили не виносити тему насильства на загал.

У 2006 році Олександр одружився з Вікторією Мартинюк. Від цих стосунків на світ з'явився син. Шлюб протривав п'ять років.

Після двох невдалих шлюбів Олександр перестав публічно коментувати особисте життя. У 2023 році співак натякнув, що перебуває у нових щасливих стосунках. А у січні минулого року Юрій Горбунов розповів, що його друг вже 10 років у шлюбі.