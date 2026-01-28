От победы на "Х-Факторе" до Ансамбля ВСУ: как сложилась жизнь Александра Порядинского

Около 12 лет назад Александр Порядинский стал известным миллионам украинцев, одержав победу в популярном шоу "Х-Фактор". Это достижение открыло ему путь к большой сцене и общественному признанию.

Но после громкого успеха Александр Порядинский на время исчез с радаров. Где сейчас находится артист и как сложилась его жизнь и карьера – читайте в материале 24 Канала.

Детство и победа на "Х-Факторе"

Александр Порядинский вырос в селе Гнединцы Черниговской области в многодетной семье – он был самым младшим сыном. Впервые мальчик начал петь в школе. Его талант заметила крестная и предложила выступать в местном клубе. Именно с него начался путь Саши к большой сцене.

Также он пел в ансамбле "Ровесник", участвовал в различных конкурсах. После школы Александр поступил в педагогический лицей в Нежине на музыкально-филологический факультет и продолжил заниматься любимым делом.

Когда Саше было 15, он принял участие в 4 сезоне шоу "Х-Фактор" и исполнил на кастинге песню Ивана Ганзеры "Не плачь, тату". Его исполнение тронуло всех членов жюри и он получил четыре "да".

Александр Порядинский – "Не плачь, тату": смотрите видео онлайн

Юноша попал в команду Ирины Дубцовой "Моложе 18" и на протяжении всех прямых эфиров ни разу не попадал в номинацию. 5 января 2014 года Александр Порядинский стал победителем проекта.

Жизнь после "Х-Фактора" и участие в других шоу

После победы Александр Порядинский сконцентрировался на сольной карьере. Он гастролировал по Украине с концертами и становился еще более популярным. Впоследствии поступил в Харьковскую государственную академию культуры на артиста и преподавателя эстрадного пения.

Во время учебы Саша писал собственные песни: "Люблю тебя", "Открывай", "Такой как есть". По случаю своего 20-летия он выступил с большим сольным концертом во Freedom Hall, где представил как свой репертуар, так и каверы на известные украинские и мировые песни.



Александр Порядинский / Фото из инстаграма Александра Порядинского

В 2020 году Александр Порядинский стал финалистом Национального отбора на Евровидение. Певец представил песню Savior,, которая рассказывала об одиночестве в современном мире. Ему не удалось одержать победу, однако Саша занял 4 место.

Александр Порядинский – Savior: смотрите видео онлайн

Также артист попробовал свои силы в проекте "Поют все!", что выходил в 2021 году. Он получил 83 из 100 баллов, но не смог пройти в финал.

В том же году Александр Порядинский представил первый альбом "Кто мы и откуда", куда вошло 18 песен.



Александр Порядинский / Фото с фейсбука Александра Порядинского

Где сейчас Александр Порядинский?

В начале полномасштабного вторжения Александр Порядинский сделал несколько сообщений, но впоследствии исчез из информационного пространства и почти ничего не публиковал в своих соцсетях. Но уже в 2025 году Александр стал все чаще выходить на связь.

Стало известно, что он является солистом Заслуженного Академического Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины.



Александр Порядинский / Фото из инстаграма Александра Порядинского



Александр Порядинский с военными / Фото из фейсбука Александра Порядинского

Порядинский как вместе с коллективом, так и сольно активно выступает с концертами на различных мероприятиях, посещает украинских защитников в разных бригадах и на разных направлениях.

Александр Порядинский выступает для бойцов: видео