Маша Ефросинина родилась и выросла в Крыму, закончила школу с золотой медалью. После этого она уехала в Киев – получать высшее образование. Здесь и началась ее карьера, передает 24 Канал.

Во время учебы в университете Маша Ефросинина начала искать работу. Одной из возможностей была вакансия администратора на Первом национальном (УТ-1) в программе с Ольгой Бурой и Юрием Горбуновым.

Я не проработала ни дня, мне сказали: "О, какая смешная!". Я была большая, на 20 килограммов больше, очень веселая и энергичная. А Оля была хрупкая и полная противоположность мне. Продюсерам показалось, что мы будем классными антиподами,

– вспоминала Маша Ефросинина.



Маша Ефросинина в программе "Счастливый звонок" / Скриншот с видео

Программа "Счастливый звонок" была первым проектом в карьере Маши Ефросининой. Она существовала около 9 месяцев. Впоследствии Маша Ефросинина и Юрий Горбунов получили приглашение от Нового канала на утреннее шоу "Подъем". В нем Мария общалась на русском языке, а Юра – на украинском.



Маша Ефросинина в начале карьеры / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Благодаря этому необычному дуэту программа получила бешеную популярность, а ведущие – узнаваемость и славу. Горбунов и Ефросинина около 5 лет проводили утренние прямые эфиры, из которых 3 года они были почти ежедневные.

Это была невероятная новаторская история. Хоть мы были абсолютно непрофессиональные, делали, что хотели. Мы были чем-то безумным, странным в определенной степени, нестандартным, потому что я не соответствовала стандартам,

– так Маша объясняла, в чем был секрет их пары.



Маша Ефросинина и Юрий Горбунов в 2003 и 2013 годах / Фото из инстаграма ведущей

Рассказывая о том периоде, Маша Ефросинина часто вспоминает о своем весе. Как рассказывала ведущая, переезд в Киев стал для нее настоящим вызовом.

Единственным моим другом стала еда. Все, что я знала – это жареная картошка. И мама передавала мне грецкие орехи. Еда была мое единственное наслаждение. За пол года я набрала 8 – 10 килограммов. Это был не мой вес, она гормональная, стрессовая,

– вспоминала Ефросинина.



Маша Ефросинина в начале карьеры / Скриншот из видео



Маша Ефросинина в начале карьеры / Скриншот из видео



Маша Ефросинина в начале карьеры / Скриншот из видео

Ведущая прибегала ко всем возможным диетам и способам похудения – даже хотела "закодироваться" от лишнего веса. Но результат неожиданно принесла беременность.

Меня беременность оздоровила. Я похудела на 17 килограммов, весь мой лишний вес ушел, гормональный фон настроился как часы,

– делилась Маша Ефросинина.

В 2004 году Ефросинина стала мамой – у нее родилась дочь Нана.



Как Машу Ефросинину изменила беременность / Скриншот из видео

А карьера продолжала стремительно развиваться. После "Подъема" Маша стала ведущей Евровидения-2005 (проходившего в Киеве), в 2006 году украсила обложку журнала Elle, в 2008 приняла участие в проекте "Модный приговор". С годами формировался также стиль Маши Ефросининой: ее образы изменились от сдержанных до более смелых и гламурных.



Маша Ефросинина на шоу "Модный приговор" / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Сейчас Маша – известная интервьюерка с собственным ютуб-каналом, общественный деятель и владелица благотворительного фонда. Ее трансформации (не только внешние, но и внутренние) заметны не только коллегам, но и миллионам зрителей.