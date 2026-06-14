Победитель "X-Фактора" Александр Порядинский мобилизовался в ВСУ

Победитель 4-го сезона шоу талантов "X-Фактор" Александр Порядинский пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас он проходит базовую общевойсковую подготовку (БЗВП).

Об этом Положинский сообщил на своей странице в инстаграме. Певец опубликовал фото в военной форме.

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Друзья, хочу поделиться с вами важной новостью. Не так давно я был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас прохожу БЗВП, поэтому пока не могу радовать вас новыми песнями, выступлениями и эфирами,

– рассказал победитель "X-Фактора".

Александр Положинский поблагодарил подписчиков за поддержку, теплые слова и сообщения. Он подчеркнул, что это придает сил и мотивации.

Надеюсь, совсем скоро снова встретимся здесь с музыкой и новыми творческими работами,

– добавил певец.

Александр Порядинский присоединился к ВСУ / Фото из инстаграма певца

Кто такой Александр Порядинский?

Александр Порядинский вырос в селе Гнидинцы Черниговской области. Он – самый младший из пяти детей в семье.

Парень начал петь в школьные годы. Саша выступал в ансамбле "Ровесник", участвовал в районных и международных конкурсах.

После окончания 9 класса поступил в Нежинский областной педагогический лицей на музыкально-филологический факультет, где продолжил заниматься пением.

Положинский принял участие в 4 сезоне проекта "X-Фактор". На кастинге он исполнил песню Ивана Ганзеры "Не плачь, папа" и получил 4 "да" от судей. В итоге певец стал победителем талант-шоу.