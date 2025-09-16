Александр Степаненко популярный украинский юморист, ведущий различных мероприятий и участник проекта "Лига смеха". В недавнем интервью мужчина признался, что изменял своей жене.

По его словам, он встретил Настю (нынешнюю жену – ред. 24 Канал), после разрыва с девушкой, с которой был вместе семь с половиной лет. Тогда у него было желание насладиться другими девушками, пишет Show24 со ссылкой на интервью Славы Демина.

Измена случилась 12 лет назад, когда Настя была беременна первенцем. Мужчина сам рассказал об этом любимой и уверяет, что очень жалеет, что допустил такое развитие событий. И все же неверность Александра подкосила уровень доверия женщины.

"В начале отношений я вел себя не очень, я изменял. И она узнала об этом, когда была беременна. Очень сожалею. Она меня очень любила. А я сорвался с цепи. Сейчас понимаю, что очень плохо поступил. Это повлияло на наши отношения. Был флирт и это тоже давало немного по отношениям. Сейчас максимально стараюсь, потому что я уже достаточно ее наображал. Она не заслуживает всего того, что было. Но я очень ее люблю, готов на все вещи, чтобы все было хорошо. Искренне верю, что это навсегда", – признался юморист.

Александр Степаненко с женой Настей / Фото из инстаграма

Комик также рассказал, что он ведет различные мероприятия, а девушки, которые являются гостями, могут себе позволять больше, чем положено. Жене Александра это очень сильно не нравится. Степаненко также рассказывает, что тогда (после первых отношений – ред. 24 Канал) ему не надо было вступать в отношения, а просто нагуляться.

Но несмотря на это, юморист пытается сделать все, чтобы любимая в нем не сомневалась и они были вместе всю жизнь.

