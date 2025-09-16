Я сорвался с цепи, – звезда "Лиги смеха" признался, что изменял беременной жене
- Александр Степаненко признался, что изменял своей жене Насте, когда она была беременна, и жалеет об этом.
- Юморист пытается восстановить доверие в отношениях, считая, что его жена не заслуживает страданий, которые он ей нанес.
Александр Степаненко популярный украинский юморист, ведущий различных мероприятий и участник проекта "Лига смеха". В недавнем интервью мужчина признался, что изменял своей жене.
По его словам, он встретил Настю (нынешнюю жену – ред. 24 Канал), после разрыва с девушкой, с которой был вместе семь с половиной лет. Тогда у него было желание насладиться другими девушками, пишет Show24 со ссылкой на интервью Славы Демина.
Также читайте Мы не пара, – Волошин неожиданно разошелся со своей новой девушкой
Измена случилась 12 лет назад, когда Настя была беременна первенцем. Мужчина сам рассказал об этом любимой и уверяет, что очень жалеет, что допустил такое развитие событий. И все же неверность Александра подкосила уровень доверия женщины.
"В начале отношений я вел себя не очень, я изменял. И она узнала об этом, когда была беременна. Очень сожалею. Она меня очень любила. А я сорвался с цепи. Сейчас понимаю, что очень плохо поступил. Это повлияло на наши отношения. Был флирт и это тоже давало немного по отношениям. Сейчас максимально стараюсь, потому что я уже достаточно ее наображал. Она не заслуживает всего того, что было. Но я очень ее люблю, готов на все вещи, чтобы все было хорошо. Искренне верю, что это навсегда", – признался юморист.
Комик также рассказал, что он ведет различные мероприятия, а девушки, которые являются гостями, могут себе позволять больше, чем положено. Жене Александра это очень сильно не нравится. Степаненко также рассказывает, что тогда (после первых отношений – ред. 24 Канал) ему не надо было вступать в отношения, а просто нагуляться.
Александр Степаненко рассказал об измене беременной жене: смотрите видео онлайн
Но несмотря на это, юморист пытается сделать все, чтобы любимая в нем не сомневалась и они были вместе всю жизнь.
Какие звездные мужчины изменяли своим любимым?
- В этом году голливудский актер Хью Джекман развелся с Деборрой-Ли Фернесс после более 30 лет отношений. Уже бывшая жена звезды рассказала, что причиной такого решения стали измены Джекмана.
- Ольга Мерзликина, бывшая жена юмориста и военного Виктора Розового, рассказала, что узнала о его изменах, когда увидела фотографии в телефоне мужа с обнаженными девушками, скриншотами с сайтов знакомств и даже фотографии, которые были сделаны после интима.
- Недавно стало известно о разводе Иванны и Романа Сасанчинов. В СМИ предполагали, что пара расходится из-за измен артиста, однако девушка опровергла такие заявления.