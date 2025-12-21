Александр Терен впервые появился на публике с новой избранницей: как она выглядит

Вчера, 20 декабря, ветеран войны и главный герой 13 сезона "Холостяка" Александр Терен посетил новогодний концерт "Самая музыкальная елка страны с alyona alyona" в киевском Дворце спорта. На мероприятии он появился с новой девушкой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Blik.ua. Издание также показало фото Терена с возлюбленной.

Александр Терен не рассказывал о новых отношениях в социальных сетях. Вчера ветеран войны впервые появился с новой девушкой на таком публичном мероприятии. В то же время имя избранницы он не рассекретил.

Моя спутница теперь в этой жизни, которая мне очень импонирует. Как человек, как женщина. С которой очень приятно проводить время, которая поддерживает меня во многих вещах. Надеюсь, что так дальше и будет. Надеюсь, что она тоже это получает, что получаю и я. Она машет головой вдруг что, то так,

– рассказал Терен.

Мужчина отметил, что в его жизни начался новый этап. Александр надеется, что все будет хорошо, и отношения не завершатся. Он поделился, что начал встречаться с девушкой не так давно – зимой.

Александр Терен с избранницей / Фото Blik.ua

Что известно о личной жизни Александра Терена?