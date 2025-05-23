23 мая, 14:35
Попытки решить были проигнорированы, – Терен впервые откровенно прокомментировал ссору с Белень
Основні тези
- После "Холостяка-13" между Александром Тереном и Инной Белень возник публичный конфликт. Их ссора началась из-за высказывания Инны на языковую тему.
- Теперь Александр развернуто прокомментировал тот конфликт с бывшей девушкой.
После "Холостяка-13" между Александром Тереном и Инной Белень разгорелся публичный конфликт, который обсуждал весь интернет. Их ссора возникла из-за интервью Инны, где она высказалась об Александре и войне в Украине.
После разрыва Терен решил дать развернутый комментарий о той их ссоре. Сообщает Show24 со ссылкой на ютуб-канал Рамины Эсхакзай.
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Интервью Александра Терена: смотрите видео онлайн
Что произошло между Александром Тереном и Инной Белень
- Ссора между парой началась после интервью Инны, где она высказалась на языковую тему, вспомнив Александра: "Я не очень понимаю людей, которые гонят на русскоязычных... Вот у Саши тоже такое есть", – сказала тогда девушка.
- После волны критики Инна заявила, что ее слова перекрутили, и обвинила мужчину в том, что он не защитил ее публично.
- Уже через месяц после публичной ссоры стало известно: Белень и Терен больше не вместе. В совместном заявлении они отметили, что приняли решение "идти разными дорогами".