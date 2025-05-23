Попытки решить были проигнорированы, – Терен впервые откровенно прокомментировал ссору с Белень

После разрыва Терен решил дать развернутый комментарий о той их ссоре. Сообщает Show24 со ссылкой на ютуб-канал Рамины Эсхакзай.

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Так, Александр рассказал, что после интервью Инны ему в директ посыпалась волна вопросов – подписчики интересовались его мнение о высказываниях девушки. Терен объяснил, что почувствовал ответственность перед своей аудиторией и решил дать публичный комментарий. Предварительно он договорился об этом с Инной. И, как говорит сам Александр, его реакция касалась не столько самой девушки, как Славы Демина, который сказал, что война в Украине длится три года.

Очень интересно, почему Инна в интервью может сказать, что у Александра не очень хорошая позиция, что он критикует русскоязычных людей. И это никого не тригерит. В то же время когда я у себя на странице даю комментарий, что мне не Ок ее позиция – это является основанием для критики. Я не сказал, что Инна плохая,

– возмутился главный герой "Холостяка-13".

Он добавил, что больше никак не реагировал на интервью Инны, однако девушка, по его словам, подпитывала публичный конфликт своими сторис с неоднозначными намеками. Александр заявил, что неоднократно пытался связаться с Белень, но так и не получил возможности поговорить с ней напрямую.

Мои попытки связаться и решить это лично были проигнорированы. Все выносилось в публичное поле сразу, вместо того, чтобы пойти на контакт. Своей вины я здесь не вижу,

– подчеркнул Терен.