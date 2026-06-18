Александр Терен назвал размер своей пенсии и рассказал, сколько тратит на проживание в Киеве

Главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк-13" Александр "Терен" Будько откровенно высказался о финансах в своей жизни. Он рассказал, сколько ему нужно в месяц для комфортной жизни в Киеве.

Кроме того, Терен назвал, какую пенсию он получает как ветеран российско-украинской войны. Об этом он рассказал в проекте "Утро дома".

Вас также может заинтересовать: Рядом с домом Натальи Могилевской попала ракета: певица показала ужасающие кадры

В интервью выяснилось, что Александр не ведет учет доходов и расходов, поэтому не знает точной суммы своих ежемесячных расходов. Средства поступают ему на счет, после чего он тратит их по мере необходимости.

Каждый месяц на жизнь в Киеве Будько требуется примерно полторы тысячи долларов. Он снимает квартиру, у него есть мотоцикл и автомобиль, которые нужно заправлять, а также другие повседневные расходы.

У меня с математикой очень сложно. Было бы хорошо, если бы у меня была финансовая грамотность. Я иногда задумываюсь, что стоит вести какие-то подсчёты,

– отметил Терен.

Он также рассказал, что ежемесячно получает 500 долларов (около 22 400 гривен) в качестве выплаты ветеранам российско-украинской войны.

Проект "Утро дома" с Александром Тереном: смотрите видео онлайн

Напомним, что после начала полномасштабной войны Александр Терен ушел на фронт и служил в батальоне "Карпатская Сечь", где был командиром взвода огневой поддержки второй роты. 24 августа 2022 года, в День Независимости Украины, он получил тяжелое ранение на фронте. В его окоп попал вражеский снаряд, в результате чего военный лишился обеих ног.