Украина звучит уверенно и красиво, – Терен поразил танцем на благотворительном балу в Вене

Ветеран российско-украинской войны и главный герой шоу "Холостяк-13" Александр Терена принял участие в благотворительном украинском балу в Вене.

Он показал кадры со своего выступления с Полиной Ищенко и поделился впечатлениями. Пост Александр опубликовал на собственной инстаграм-странице.

Приглашение на событие Терен получил еще осенью 2025 года, но окончательно согласился только зимой, услышав, что бал будет благотворительным.

Первый бал в моей жизни и сразу – Хофбург в Вене, место, где пространство существует вне времени. Люди из разных стран, красивые платья, смокинги, атмосфера, в которой ты будто случайно оказался внутри какого-то фильма... Рад, что Украина сегодня звучит в таких местах – уверенно и красиво. И спасибо всем, кто это создает, за ощущение достойного и живого украинского присутствия там, где ее еще недавно сложно было представить,

– отметил Александр.

Видео самого выступления в инстаграм-сторис показала хореограф Полина.

Александр Терен и Полина Ищенко станцевали вместе на балу в Вене: смотрите видео онлайн

Терен рассказал, что тщательно готовился к танцу – вместе с Полиной Ищенко, самостоятельно, даже в дороге, представляя движения в голове. Волнение, по его словам, сохранялось только до выхода на паркет, а дальше все пролетело мгновенно.

За вечер он дважды менял наряды: классический костюм с пиджаком и брюками соединил с белой рубашкой, а также дополнил образ вышитой рубашкой от GUNIA Project.

Заметим, что на украинском балу в Вене был известный художник Иван Марчук. Они с Александром сделали совместное фото.

