Він показав кадри зі свого виступу з Поліною Іщенко та поділився враженнями. Пост Олександр написав на власній інстаграм-сторінці.

Запрошення на подію Терен отримав ще восени 2025 року, але остаточно погодився тільки взимку, почувши, що бал буде благодійним.

Перший бал у моєму житті й одразу – Хофбург у Відні, місце, де простір існує поза часом. Люди з різних країн, гарні сукні, смокінги, атмосфера, в якій ти ніби випадково опинився всередині якогось фільму… Радий, що Україна сьогодні звучить у таких місцях – упевнено й красиво. І дякую всім, хто це створює, за відчуття гідної й живої української присутності там, де її ще недавно складно було уявити,

– зазначив Олександр.

Відео самого виступу в інстаграм-сторіс показала хореографиня Поліна.

Олександр Терен та Поліна Іщенко станцювали разом на балу у Відні: дивіться відео онлайн

Терен розповів, що ретельно готувався до танцю – разом із Поліною Іщенко, самостійно, навіть у дорозі, уявляючи рухи у голові. Хвилювання, за його словами, зберігалося лише до виходу на паркет, а далі все пролетіло миттєво.

За вечір він двічі змінював вбрання: класичний костюм із піджаком та штанами поєднав із білою сорочкою, а також доповнив образ вишитою сорочкою від GUNIA Project.

Зауважимо, що на українському балу у Відні був відомий художник Іван Марчук. Вони з Олександром зробили спільне фото.

Що відомо про благодійний український бал у Відні?