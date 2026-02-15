Днями вона вперше розповіла, як ця ситуація вплинула на її синів та доньку від стосунків з фронтменом АНТИТІЛ Тарасом Тополею. Про це Олена сказала в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Раміни Есхакзай.

Це (злив відео, – 24 Канал) така операція зі знищення моєї репутації. Боти тиснули на те, що я мати, у мене діти й що вони можуть побачити й почути. Я гарна мати – зроблю так, щоб вони не побачили й не почули. Або я їм скажу все, як є. Я нічого поганого не зробила. І це не виправдання, а факт,

– наголосила виконавиця.

Вона додала, що з дітьми в неї зараз все добре. "У мене все прекрасно. Я люблю своїх дітей, а вони – мене. Ми прекрасно проводимо час разом, навчаємося", – поділилася Олена Тополя.

Для довідки! Олена та Тарас Тополя виховують синів Марка і Романа та донька Марію.

Що відомо про злив особистих відео Олени Тополі?