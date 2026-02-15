На днях она впервые рассказала, как эта ситуация повлияла на ее сыновей и дочь от отношений с фронтменом АНТИТЕЛ Тарасом Тополей. Об этом Елена сказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Рамины Эсхакзай.

Это (слив видео, – 24 Канал) такая операция по уничтожению моей репутации. Боты давили на то, что я мать, у меня дети и что они могут увидеть и услышать. Я хорошая мать – сделаю так, чтобы они не увидели и не услышали. Или я им скажу все, как есть. Я ничего плохого не сделала. И это не оправдание, а факт,

– подчеркнула исполнительница.

Она добавила, что с детьми у нее сейчас все хорошо. "У меня все прекрасно. Я люблю своих детей, а они – меня. Мы прекрасно проводим время вместе, учимся", – поделилась Елена Тополя.

Для справки! Елена и Тарас Тополя воспитывают сыновей Марка и Романа и дочь Марию.

Что известно о сливе личных видео Елены Тополи?