Этот инцидент впервые прокомментировал ведущий Нацотбора-2026 Тимур Мирошниченко. Свое мнение он высказал в интервью, которое вышло на ютуб-канале "Центр Противодействия Дезинформации".
Телеведущий считает, что поведение Русланы было неприемлемым.
Я сторонник того, что комментарии жюри могут быть только после завершения всего голосования, чтобы не влиять на него,
– отметил Тимур Мирошниченко.
Он также подчеркнул, что Нацотбор не стоит сравнивать с талант-шоу, где подробно анализируют выступления участников.
Сюда приходят если и молодые артисты, но одинаково сформированы, которые движутся в своем направлении. И публично на всю страну рассказывать, что ты там не то поешь, – для меня это неприемлемо,
– подчеркнул шоумен.
Мирошниченко добавил, что и в дальнейшем будет отстаивать позицию, согласно которой комментарии жюри должны звучать только после завершения зрительского голосования.
Интервью с Тимуром Мирошниченко: смотрите видео онлайн
Что известно о скандальном высказывании Русланы на Нацотборе-2026?
- В финале конкурса Руслана, которая входила в состав жюри, публично выразила поддержку финалистке LELÉKA. "Я считаю, что у нас есть самородок. Я всех вас призываю выбрать на Евровидение в Вену LELÉKA", – заявила она со сцены.
- В конце концов именно LELÉKA стала победительницей Нацотбора-2026, получив максимальные 10 баллов от жюри и 10 – от зрителей.
- После объявления результатов в сети развернулась дискуссия относительно уместности таких публичных призывов со стороны судей. Некоторые пользователи даже предположили, что Руслана могла нарушить правила Нацотбора.
- Впрочем, Суспільне.Мовлення сообщило, что в ее действиях не было нарушений, ведь высказывания певицы является ее личной позицией.
- Впоследствии сама Руслана объяснила, что иногда нужно использовать категорические фразы, чтобы продемонстрировать свою решительность.