Этот инцидент впервые прокомментировал ведущий Нацотбора-2026 Тимур Мирошниченко. Свое мнение он высказал в интервью, которое вышло на ютуб-канале "Центр Противодействия Дезинформации".

Тоже интересно Зибров, Педан и другие звезды показали свадебные фото и раскрыли секрет счастливых отношений

Телеведущий считает, что поведение Русланы было неприемлемым.

Я сторонник того, что комментарии жюри могут быть только после завершения всего голосования, чтобы не влиять на него,

– отметил Тимур Мирошниченко.

Он также подчеркнул, что Нацотбор не стоит сравнивать с талант-шоу, где подробно анализируют выступления участников.

Сюда приходят если и молодые артисты, но одинаково сформированы, которые движутся в своем направлении. И публично на всю страну рассказывать, что ты там не то поешь, – для меня это неприемлемо,

– подчеркнул шоумен.

Мирошниченко добавил, что и в дальнейшем будет отстаивать позицию, согласно которой комментарии жюри должны звучать только после завершения зрительского голосования.

Интервью с Тимуром Мирошниченко: смотрите видео онлайн

Что известно о скандальном высказывании Русланы на Нацотборе-2026?