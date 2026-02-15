Цей інцидент вперше прокоментував ведучий Нацвідбору-2026 Тімур Мірошниченко. Свою думку він висловив у інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Центр Протидії Дезінформації".

Телеведучий вважає, що поведінка Руслани була неприйнятною.

Я прибічник того, що коментарі журі можуть бути тільки після завершення всього голосування, аби не впливати на нього,

– наголосив Тімур Мірошниченко.

Він також підкреслив, що Нацвідбір не варто порівнювати з талант-шоу, де детально аналізують виступи учасників.

Сюди приходять якщо й молоді артисти, але однаково сформовані, які рухаються у своєму напрямку. І привселюдно на всю країну розповідати, що ти там не те співаєш, – для мене це неприйнятно,

– підкреслив шоумен.

Мірошниченко додав, що й надалі відстоюватиме позицію, згідно з якою коментарі журі мають лунати лише після завершення глядацького голосування.

Що відомо про скандальне висловлювання Руслани на Нацвідборі-2026?