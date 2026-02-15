Цей інцидент вперше прокоментував ведучий Нацвідбору-2026 Тімур Мірошниченко. Свою думку він висловив у інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Центр Протидії Дезінформації".
Телеведучий вважає, що поведінка Руслани була неприйнятною.
Я прибічник того, що коментарі журі можуть бути тільки після завершення всього голосування, аби не впливати на нього,
– наголосив Тімур Мірошниченко.
Він також підкреслив, що Нацвідбір не варто порівнювати з талант-шоу, де детально аналізують виступи учасників.
Сюди приходять якщо й молоді артисти, але однаково сформовані, які рухаються у своєму напрямку. І привселюдно на всю країну розповідати, що ти там не те співаєш, – для мене це неприйнятно,
– підкреслив шоумен.
Мірошниченко додав, що й надалі відстоюватиме позицію, згідно з якою коментарі журі мають лунати лише після завершення глядацького голосування.
Інтерв'ю з Тімуром Мірошниченком: дивіться відео онлайн
Що відомо про скандальне висловлювання Руслани на Нацвідборі-2026?
У фіналі конкурсу Руслана, яка входила до складу журі, публічно висловила підтримку фіналістці LELÉKA. "Я вважаю, що в нас є самородок. Я всіх вас закликаю обрати на Євробачення у Відень LELÉKA", – заявила вона зі сцени.
Зрештою саме LELÉKA стала переможницею Нацвідбору-2026, отримавши максимальні 10 балів від журі та 10 – від глядачів.
Після оголошення результатів у мережі розгорнулася дискусія щодо доречності таких публічних закликів з боку суддів. Деякі користувачі навіть припустили, що Руслана могла порушити правила Нацвідбору.
Втім, Суспільне.Мовлення повідомило, що в її діях не було порушень, адже висловлювання співачки є її особистою позицією.
Згодом сама Руслана пояснила, що іноді потрібно використовувати категоричні фрази, аби продемонструвати свою рішучість.