Александр Терен отложил открытие бизнеса и назвал причину такого решения

Ветеран войны и главный герой 13 сезона проекта "Холостяк" Александр Терен ранее рассказывал, что выиграл грант от Украинского ветеранского фонда. Он планировал открыть ветеранское пространство –кофейню.

Однако вчера Терен сообщил, что вернул грант и отложил идею с открытием собственного заведения. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Александра.

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Александр Терен поделился, что два года пытался выиграть грант, чтобы открыть собственное дело. Сначала он не получил его, потому что не подписал документы при подаче. В следующий раз ветеран войны подготовился тщательно.

Концепцию тоже обновил: ветеранское пространство/кофейня. Место, где можно выпить капучино на банановом, встретить ветерана, крикнуть что-то в микрофон и быть пропущенным барменом без очереди, потому что, может, ты на протезе,

– рассказал Терен.

Александр Терен вернул грант

В конце концов ветеран войны выиграл грант, поэтому оставалось найти помещение для ветеранского пространства. По словам Александра, цены на аренду – "космос". Даже со скидками – 75 тысяч без коммунальных услуг.

Более дешевые варианты? Ну, разве что на Троещине или в месте без канализации (как символично). Я долго колебался, что делать. И понял: если так колеблешься, значит, время пока не пришло. Поэтому я вернул грант и отложил идею до лучших времен,

– отметил он.

Напомним, ранее Александр Терен сообщил, что формат проекта "Отвал ног" остановлен.