Александр Терен рассказал, что продюсером и идейницей "Відвал ніг или Allінклюзив" была Наталья Гарипова. Он зато был частью проекта, продолжение которого остановлено. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу ветерана.

К слову Я видела искру между ними, – участница "Холостяка" высказалась о разрыве Терена и Белень

Александр Терен отметил, что в пространстве начались изменения и появляется больше безбарьерности, однако важно смотреть глубже и понимать корень проблемы. Доступность должна касаться не только пандусов, но и места работы, жилья, общественных заведений и тому подобное.

Таким образом ветеран анонсировал новый проект, который более масштабно будет рассказывать о безбарьерности.

Радостно сообщаю, что планируется новый формат проекту, который будет раскрывать другие грани доступности и позволит не только становиться сознательными, но и просто насладиться контентом!

– поделился Терен.



Александр Терен / Фото из инстаграма Александра Терена

Жизнь Александра Терена после "Холостяка"