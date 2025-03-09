Блогерша думала, что Терен и Белень будут вместе. Об этом она рассказала в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ", пишет 24 Канал.

Кстати Победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая разошлась с любимым

Я видела их как людей, которые объединены одними идеями. И я думала, что у них может сложиться. Я видела искру между ними. Жаль, что они разошлись,

– высказалась Анастасия Анисимова.

Блогерша также призналась, что не общается с Инной Белень. В то же время Анисимова вспомнила, что на проекте у них были дружеские отношения. Девушки даже жили в одной комнате. Анастасия объяснила, почему они потеряли связь.

Я не думаю, что мы на чем-то не сошлись. Мне просто кажется, что так сложилась судьба. Я очень хорошо к ней отношусь, она – ко мне. Просто мы по разным сторонам,

– ответила блогерша.

"33 вопроса от Люкс ФМ" с Анастасией Анисимовой: смотрите видео онлайн

Анастасия Анисимова высказалась об Александре Терена

Кроме того, Анастасия Анисимова высказалась об Александре Терене. Девушка не согласна с мнением, что он – "red flag", о чем часто пишут в сети. Она уважает ветерана войны и считает, что такие комментарии – неуместны.

Однако, наверное, единственный, если мы уже будем говорить клишированно, "red flag" – это то, что он очень серьезный. И мне кажется, что ему немножко не хватает эмпатии,

– добавила Анастасия.

Блогерша отметила, что не общается и не общалась с Тереном после проекта "Холостяк".

Напомним, что Анастасия Анисимова нашла свою любовь на проекте "Холостяк", несмотря на то, что у нее не сложились отношения с Александром Тереном. Она встречается с участником съемочной команды проекта Егором, который работал со светом. На пост-шоу парень признался, что блогерша сразу ему понравилась.