Александр Терен встретился с экс-участницей "Холостяка", с которой ему приписывают роман
- Ветеран Александр Терен встретился с экс-участницей "Холостяка" Виточкой Зварич, с которой ему приписывают роман.
- Виточка поделилась совместной фотографией с Александром.
Ветеран войны Александр Терен встретился с экс-участницей 14 сезона реалити-шоу "Холостяк" Виточкой Зварич. В сети уже около месяца приписывают им роман.
Виточка поделилась совместной фотографией с Александром. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
На фото Виточка позирует в вышитой блузе с широкими рукавами и ожерелье. В руках девушка держит телефон и красную розу – символ проекта "Холостяк". Цветок ей подарил Александр Терен.
Ветеран войны одет в светлую рубашку с вышивкой и шорты.
В комментариях под фотографией люди отмечают, что они хорошо смотрятся вместе:
- "Такие хорошенькие оба!"
- "Видела вас вчера, очень гармонично выглядите вместе".
- "Лучшая пара "Холостяка". Закрывайте шоу!"
- "Идеальная пара".
Однако заметим, что Виточка в интервью РБК-Украина делились, что не рассматривала Александра в роли своего избранника.
Хотя когда смотрела реалити (Александр Терен был главным героем 13 сезона "Холостяка" – 24 Канал) в прошлом году, он произвел на меня приятное впечатление. Однако опять же: не хочется воспринимать человека только с экрана или соцсетей, ведь это впечатление может быть ложным,
– отметила она.
Также в сториз Зварич распространила видео, на котором Терен дарит ей красную розу.
Ваши два редфлеги наконец встретились,
– написала она.
Терен подарил розу Виточке / видео из инстаграма девушки
Для справки! Виточка Зварич – будущий этнолог из Белой Церкви. Она популяризирует традиционную украинскую одежду и этноаксессуары. Девушка покинула "Холостяк-14" во время первой вечеринки.
В сети приписывают роман Александру Терену и Виточке
После того как Виточка Зварич покинула проект "Холостяк", одна из пользовательниц опубликовала в Threads коллаж из их с Александром Тереном фото и написала: "Мне одной кажется, что они были бы идеальной парой? Не на тот сезон "Холостяка" Виточка пошла, ой не на тот".
Ветеран войны отреагировал на сообщение. Он поинтересовался у Виточки, какие у нее планы на вечер. Тогда они так и не встретились из-за разных графиков, но все же планировали это сделать.
В интервью РБК-Украина Виточка рассказала, что они с Александром случайно познакомились в начале сентября.
Интересно, что Зварыч даже обвиняли в том, что она поссорила Терена с блогером Еленой Мандзюк, однако девушка опровергла это.