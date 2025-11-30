Александр Терен встретился с экс-участницей "Холостяка", с которой ему приписывают роман

Ветеран войны Александр Терен встретился с экс-участницей 14 сезона реалити-шоу "Холостяк" Виточкой Зварич. В сети уже около месяца приписывают им роман.

Виточка поделилась совместной фотографией с Александром. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Тоже интересно Моя совесть чиста, – бывшая Терена опровергла упреки относительно фейковых отношений

На фото Виточка позирует в вышитой блузе с широкими рукавами и ожерелье. В руках девушка держит телефон и красную розу – символ проекта "Холостяк". Цветок ей подарил Александр Терен.

Ветеран войны одет в светлую рубашку с вышивкой и шорты.

Виточка Зварич и Александр Терен / Фото из инстаграма девушки

В комментариях под фотографией люди отмечают, что они хорошо смотрятся вместе:

"Такие хорошенькие оба!"

"Видела вас вчера, очень гармонично выглядите вместе".

"Лучшая пара "Холостяка". Закрывайте шоу!"

"Идеальная пара".

Однако заметим, что Виточка в интервью РБК-Украина делились, что не рассматривала Александра в роли своего избранника.

Хотя когда смотрела реалити (Александр Терен был главным героем 13 сезона "Холостяка" – 24 Канал) в прошлом году, он произвел на меня приятное впечатление. Однако опять же: не хочется воспринимать человека только с экрана или соцсетей, ведь это впечатление может быть ложным,

– отметила она.

Также в сториз Зварич распространила видео, на котором Терен дарит ей красную розу.

Ваши два редфлеги наконец встретились,

– написала она.

Терен подарил розу Виточке / видео из инстаграма девушки

Для справки! Виточка Зварич – будущий этнолог из Белой Церкви. Она популяризирует традиционную украинскую одежду и этноаксессуары. Девушка покинула "Холостяк-14" во время первой вечеринки.

В сети приписывают роман Александру Терену и Виточке