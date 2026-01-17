Его главная опора: что Александр Усик говорит о жене и как изменилась пара за 17 лет

Знаменитый украинский боксер Александр Усик вдохновляет не только своими достижениями и успехом, но и историей любви. Со своей возлюбленной Екатериной он познакомился еще в школе и уже тогда понял –она должна стать его женой.

Сегодня, 17 января, Александру Усику исполняется 39 лет. В материале 24 Канала вспоминаем о том, как боксер высказывается о своей жене.

История любви Александра Усика и его жены Екатерины очень романтическая. Пара познакомилась в школе в Симферополе – в то время будущему чемпиону было 15 лет, а Екатерине почти исполнилось 14. Сначала они дружили, но Саша сразу понял, что хочет видеть ее своей будущей женой.

Я дружил с девушкой, по имени Екатерина. Это первая женщина, которая мне понравилась. Я мечтал, что это будет моя жена, и мы будем иметь много детей. Так и произошло,

Александр и Екатерина Усик в юности / Фото из инстаграма пары

Екатерина не видела Александра своим парнем, но все-таки согласилась встречаться. И спортсмен посвящал любимой стихи и продолжал развиваться.

Я не имел средств, чтобы дарить подарки. Помню, что купил медведя светлого цвета. Еще у меня была кепка и старая джинсовая куртка. Я одел это на мишку и подарил ей,

"Я сказал, что с ней проживу всю жизнь, и мы будем иметь много детей, а потом много внуков. Эта девушка, а сегодня моя жена Екатерина Михайловна, помогла мне стать тем, кем я сейчас являюсь", – делился Усик.



Александр и Екатерина Усик в юности / Фото из инстаграма пары

В 19 лет Александр получил бронзовую медаль на чемпионате Европы и "поймал звезду" – этот момент чуть не разрушил отношения пары. Однако впоследствии боксер вернул Екатерину, а уже 25 сентября 2009 года они сыграли свадьбу в кругу родных в Крыму.

Она самостоятельная единица с крутым характером, который мне нравится. Мой самый близкий человек сегодня – это жена. Со временем ты понимаешь, что это твой человек, а вы – одно целое,

Александр Усик с женой / Фото из инстаграма пары



Александр Усик с женой / Фото из инстаграма пары

В следующем году у супругов родилась дочь Елизавета. В 2013 году на свет появился их сын Кирилл, а еще через два года – Михаил. 28 января 2024 года Александр и Екатерина стали родителями в четвертый раз – у них родилась дочь Мария.



Александр Усик с женой / Фото из инстаграма пары



Александр Усик с женой / Фото из инстаграма пары

В этом году супруги отпразднуют 17 лет в браке. Главным секретом пары является то, что они уважают друг друга, не обижают, не ругаются и относятся с пониманием.

Я не просто подкаблучник, я царь подкаблучников. Главный подкаблучник мира. Чтобы это понимать и вы не боялись, что вас осудят, надо иметь сердце и любовь к своей второй половинке,

Александр Усик с женой / Фото из инстаграма пары



Александр Усик с женой / Фото из инстаграма пары

Александр называет жену "своей силой и крыльями". Ему важно, чтобы любимая была на его поединках, ведь во время боя он слышит только ее слова и поддержку.

"Моя невероятная Екатерина – мой цветок, свет моих глаз. Ты изменила мою жизнь, ты предоставила мне крылья, ты продолжаешь делать меня счастливым и сильным, твоя забота чувствуется даже на расстоянии. Когда я был маленьким, я рисовал образ будущей жены, и Господь послал мне именно тебя. Каждый день в молитве я благодарю Бога за тебя, моя королева", – так Усик поздравлял любимую с годовщиной брака.



Александр Усик с женой / Фото из инстаграма пары

Накануне одного из боев в сети завирусилось милое видео, где боксер, отвечая на вопросы в интервью, каждый раз вспоминает свою жену.

Несмотря на титулы, медали и мировое признание, для Александра Усика главной победой остается его семья. Именно поэтому едва ли не в каждом интервью спортсмен снова и снова вспоминает жену – как свою опору, без которой его путь к вершине был бы невозможен.