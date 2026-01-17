Сьогодні, 17 січня, Олександру Усику виповнюється 39 років. У матеріалі 24 Каналу згадуємо про те, як боксер висловлюється про свою дружину.

Історія кохання Олександра Усика та його дружини Катерини дуже романтична. Пара познайомилась у школі в Сімферополі – на той час майбутньому чемпіону було 15 років, а Катерині майже виповнилося 14. Спершу вони дружили, але Сашко одразу зрозумів, що хоче бачити її своєю майбутньою дружиною.

Я дружив із дівчиною, на ім'я Катерина. Це перша жінка, яка мені сподобалась. Я мріяв, що це буде моя дружина, і ми матимемо багато дітей. Так і відбулося,

– розповідав боксер.



Олександр і Катерина Усик у юності / Фото з інстаграму пари

Катерина не бачила Олександра своїм хлопцем, але все-таки погодилась зустрічатися. Та спортсмен присвячував коханій вірші та продовжував розвиватися.

Я не мав коштів, щоб дарувати подарунки. Пам'ятаю, що купив ведмедя світлого кольору. Ще в мене була кепка і стара джинсова куртка. Я одягнув це на ведмедика й подарував їй,

– пригадував боксер.

"Я сказав, що з нею проживу все життя, і ми матимемо багато дітей, а потім багато онуків. Ця дівчина, а сьогодні моя дружина Катерина Михайлівна, допомогла мені стати тим, ким я зараз є", – ділився Усик.



Олександр і Катерина Усик у юності / Фото з інстаграму пари

У 19 років Олександр отримав бронзову медаль на чемпіонаті Європи й "зловив зірку" – цей момент мало не зруйнував стосунки пари. Однак згодом боксер повернув Катерину, а вже 25 вересня 2009 року вони зіграли весілля у колі найрідніших у Криму.

Вона самостійна одиниця з крутим характером, який мені подобається. Моя найближча людина сьогодні – це дружина. З часом ти розумієш, що це твоя людина, а ви – одне ціле,

– говорив Олександр Усик.



Олександр Усик з дружиною / Фото з інстаграму пари



Олександр Усик з дружиною / Фото з інстаграму пари

Наступного року у подружжя народилась донька Єлизавета. У 2013 на світ з'явився їхній син Кирило, а ще через два роки – Михайло. 28 січня 2024 року Олександр і Катерина стали батьками учетверте – у них народилась донька Марія.



Олександр Усик з дружиною / Фото з інстаграму пари



Олександр Усик з дружиною / Фото з інстаграму пари

Цьогоріч подружжя відсвяткує 17 років у шлюбі. Головним секретом пари є те, що вони поважають одне одного, не ображають, не лаються та ставляться з розумінням.

Я не просто підкаблучник, я цар підкаблучників. Головний підкаблучник світу. Щоб це розуміти й ви не боялись, що вас засудять, треба мати серце і любов до своєї другої половинки,

– ділився спортсмен.



Олександр Усик з дружиною / Фото з інстаграму пари



Олександр Усик з дружиною / Фото з інстаграму пари

Олександр називає дружину "своєю силою та крилами". Йому важливо, щоб кохана була на його поєдинках, адже під час бою він чує лише її слова та підтримку.

"Моя неймовірна Катерина – моя квітка, світло моїх очей. Ти змінила моє життя, ти надала мені крила, ти продовжуєш робити мене щасливим і сильним, твоя турбота відчувається навіть на відстані. Коли я був малим, я малював образ майбутньої дружини, і Господь послав мені саме тебе. Кожного дня в молитві я дякую Богу за тебе, моя королево", – так Усик вітав кохану з річницею шлюбу.



Олександр Усик з дружиною / Фото з інстаграму пари

Напередодні одного з боїв у мережі завірусилось миле відео, де боксер, відповідаючи на запитання в інтерв'ю, щоразу згадує свою дружину.

Попри титули, медалі та світове визнання, для Олександра Усика головною перемогою залишається його сім’я. Саме тому чи не в кожному інтерв'ю спортсмен знову й знову згадує дружину – як свою опору, без якої його шлях до вершини був би неможливим.