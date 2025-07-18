Любовь, проверенная временем: лучшие романтические фото Александра Усика с женой Екатериной

Совсем скоро состоится долгожданный поединок Александра Усика с Даниэлем Дюбуа. Традиционно, на всех боях украинского боксера поддерживает его жена Екатерина. Это одна из самых крепких звездных пар, которая является примером поддержки и верности для многих.

Александр и Екатерина Усики в отношениях около 20 лет. Их любовь проверена расстоянием и временем. Накануне реванша Усик – Дюбуа Show 24 собрал одни из лучших фотографий Александра и Екатерины Усик.

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Что известно об истории любви пары?

Александр и Екатерина познакомились в Крыму, они учились в одной школе. Сначала они дружили, а потом начали встречаться. Сначала их отношения складывались непросто, пара даже разошлась на некоторое время. Но после одного звонка они воссоединились и больше не расставались. Свадьба состоялась в 2009 году.

Впоследствии у влюбленных родилась дочь Елизавета, а позже на свет появились сыновья Кирилл и Михаил. В 2024 году у супругов родилась дочь Мария.

Лучшие фото Александра и Екатерины Усик



Александр и Екатерина Усыки / Фото из соцсетей Усыков



Александр и Екатерина Усыки / Фото из соцсетей Усыков



Александр и Екатерина Усыки / Фото из соцсетей Усыков



Александр и Екатерина Усыки / Фото из соцсетей Усыков



Александр и Екатерина Усыки / Фото из соцсетей Усыков



Александр и Екатерина Усыки / Фото из соцсетей Усыков



Александр и Екатерина Усыки / Фото из соцсетей Усыков



Александр и Екатерина Усыки / Фото из соцсетей Усыков



Александр и Екатерина Усыки / Фото из соцсетей Усыков



Александр и Екатерина Усыки / Фото из соцсетей Усыков



Александр и Екатерина Усыки / Фото Getty Images



Александр и Екатерина Усыки / Фото из соцсетей Усыков



Александр и Екатерина Усыки / Фото из соцсетей Усыков



Александр и Екатерина Усыки / Фото из соцсетей Усыков

Добавим, битва за "абсолют" состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне 19 июля 2025 года. Александр Усик и Даниэль Дюбуа будут соревноваться за титулы WBC, WBO, WBA и IBF. Главный бой начнется не раньше 23:30.