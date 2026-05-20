Усик появился на дуэли взглядов с Верховеном в образе от DAMIRLI: в чем символизм костюма

Уже 23 мая украинский боксер Александр Усик проведет бой с нидерландцем Рико Верховеном. Вчера спортсмены провели дуэль взглядов на фоне египетских пирамид Гизы.

Обладатель поясов WBC, WBA, IBF в супертяжелом весе появился в эффектном образе от DAMIRLI. На своей странице в инстаграме бренд рассказал о символизме костюма и показал фото Усика в нем.

В костюме Александр Усика "современная мужская форма сочетается с сакральным кодом и символами внутренней силы". Золотая вышиванка – главный акцент образа. Она является символом света, достоинства, солнца и несокрушимой энергии. На фоне глубокого синего цвета золотые элементы выглядят как свет в темноте – как напоминание о силе, которая не исчезает даже в самые сложные времена,

– объяснили в DAMIRLI. Александр Усик / Фото из инстаграма DAMIRLI Один из ключевых смыслов образа боксера – трезубец, вписан в подсолнух. Подсолнух символизирует Украину, жизнь, землю и людей, которые тянутся к свету, а трезубец – государство, волю и идентичность. Вместе они создают не просто герб или декоративный элемент, а образ Украины как живой силы – сильной, теплой и несокрушимой одновременно,

– добавили в бренде. Украинская вышивка и элементы казацкого строя стали вдохновением для орнаментов костюма. Ромбы и геометрические символы с давних времен считались защитными знаками, символизируя устойчивость, род и внутренний баланс. Они повторяются по всему костюму как ритм, создавая ощущение современной брони,

– говорится в заметке.

Дополняет образ пояс с символом "ИС ХС НИКА", который означает победу света и тьмы.

Это тонкий акцент на духовной устойчивости и способности сохранять спокойствие даже перед самым большим вызовом. DAMIRLI создали для Усика не просто образ для выхода. Это визуальный манифест о человеке, который несет с собой страну, культуру и силу духа – без лишней громкости, но с максимальным содержанием,

– подытожили в DAMIRLI.

Кстати, на своей странице в инстаграме Александр Усик опубликовал видео с дуэли взглядов.

Где смотреть бой?

Транслировать поединок на мировую аудиторию будет компания DAZN. Для просмотра нужно будет заплатить отдельно за событие, стоимость составляет 913 гривен.

Официальным транслятором боя в Украине станет ОТТ-платформе Киевстар ТВ. Его могут посмотреть подписчики тарифа Премиум, который стоит 200 гривен.

Ожидается, что Александр Усик и Рико Верховен выйдут на ринг около 23:00 по киевскому времени.