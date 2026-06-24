Александр Усик с женой и маленькой дочерью отправились в отпуск: фото из частного самолета

Украинский боксер Александр Усик вместе со своей семьёй отправился в отпуск. Жена спортсмена Екатерина поделилась трогательными снимками перелёта с их младшей дочерью Марией.

Екатерина Усик опубликовала в Instagram Stories серию фотографий из семейного путешествия. На снимках видно, как семья проводит время на борту просторного частного самолета. Маленькая Мария выглядит очень довольной перелетом: девочка рассматривала пейзажи из иллюминатора, рисовала за столиком и играла с отцом.

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Судя по интерьеру, семья воспользовалась услугами чартерной авиации и летела на комфортабельном бизнес-джете. Стоимость аренды воздушного судна зависит от расстояния и модели. В среднем перелет на частном самолете может стоить от 5 до 15 тысяч евро за час полета.

После перелёта жена боксёра также показала кадры с места отдыха. На одном из фото маленькая дочь позирует в купальнике у открытого бассейна на фоне пальм, что свидетельствует о прибытии семьи в тёплые края.

Александр Усик с женой и дочерью / Скриншоты из Instagram-сторис

Что известно о детях Александра Усика?

Александр и Екатерина Усики состоят в браке с 2009 года и воспитывают четверых детей. У супругов есть старшая дочь Елизавета, а также сыновья Кирилл и Михаил. В начале 2024 года в семье появился ещё один ребёнок – девочка, которую назвали Марией.

Напомним, что Усик поделился новыми семейными фотографиями с отдыха на природе.