Перед боем с Верховеном: Усик появился на пресс-конференции под трек Пивоварова
Вчера, 21 мая, прошла пресс-конференция украинского боксера Александра Усика и нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Поединок, во время которого украинец будет защищать титул WBC в хевивейте, состоится уже завтра.
На пресс-конференции Усик появился под трек "Барабан", который исполняют Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna. Прямая трансляция была доступна на ютуб-канале DAZN Boxing.
Артем Пивоваров распространил фрагмент пресс-конференции, где Александр Усик вышел к прессе под "Барабан" на своей странице в инстаграме. В заметке он поддержал боксера перед поединком.
Эффектное появление Александра Усика на пресс-конференции перед боем с Рико Верховеном в Гизе под песню "Барабан". Вперед, чемпион!,
– написал певец.
Отметим, что Усик – поклонник творчества Пивоварова. В мае 2024 года, когда украинец впервые дрался с англичанином Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде, он также выходил на пресс-конференцию под песню "Барабан". А в декабре, когда состоялся бой-реванш, Артем исполнил ее вживую.
Кроме того, летом 2025 года Пивоваров, Усик и диджейка Korolova выпустили трек Fight for life накануне боя украинского чемпиона с Даниэлем Дюбуа, созданный в рамках проекта артиста "ВИРШИНШИ".
Кстати, обладатель поясов WBC, WBA, IBF в супертяжелом весе надел на пресс-конференцию наряд от DAMIRLI. В инстаграме бренд рассказал, что образ боксера символизирует "код украинской идентичности, силу и духовную опору".
В центре костюма – трезубец, который является символом свободы, несокрушимости и исторической преемственности поколений.
Это образ человека, который выходит не только как чемпион в ринге, а как представитель страны. Человека, который несет с собой Украину,
– отметили в DAMIRLI.
Где и когда смотреть бой Усик-Верховен?
Бой между Александром Усиком и Рико Верховеном пройдет в египетском городе Гиза возле пирамид на специальной арене. Перед поединком боксеры традиционно провели дуэль взглядов.
Поединок, который получил название "Слава в Гизе", можно будет смотреть на ОТТ-платформе Киевстар ТВ. Он будет доступен для подписчиков тарифа Премиум HD стоимостью 200 гривен.
Ожидается, что боксеры выйдут на ринг около 23:00 по киевскому времени.