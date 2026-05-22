На пресс-конференции Усик появился под трек "Барабан", который исполняют Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna. Прямая трансляция была доступна на ютуб-канале DAZN Boxing.

Артем Пивоваров распространил фрагмент пресс-конференции, где Александр Усик вышел к прессе под "Барабан" на своей странице в инстаграме. В заметке он поддержал боксера перед поединком.

Эффектное появление Александра Усика на пресс-конференции перед боем с Рико Верховеном в Гизе под песню "Барабан". Вперед, чемпион!,

– написал певец.

Отметим, что Усик – поклонник творчества Пивоварова. В мае 2024 года, когда украинец впервые дрался с англичанином Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде, он также выходил на пресс-конференцию под песню "Барабан". А в декабре, когда состоялся бой-реванш, Артем исполнил ее вживую.

Кроме того, летом 2025 года Пивоваров, Усик и диджейка Korolova выпустили трек Fight for life накануне боя украинского чемпиона с Даниэлем Дюбуа, созданный в рамках проекта артиста "ВИРШИНШИ".

Кстати, обладатель поясов WBC, WBA, IBF в супертяжелом весе надел на пресс-конференцию наряд от DAMIRLI. В инстаграме бренд рассказал, что образ боксера символизирует "код украинской идентичности, силу и духовную опору".

В центре костюма – трезубец, который является символом свободы, несокрушимости и исторической преемственности поколений.

Это образ человека, который выходит не только как чемпион в ринге, а как представитель страны. Человека, который несет с собой Украину,

– отметили в DAMIRLI.

