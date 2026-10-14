Перенес кровоизлияние в мозг и женился после 8 лет отношений: какова была жизнь звезды ВКВ Вени
Александр Венедчук, известный как Веня, был украинским комиком, выступавшим в составе команды "Ветераны космических войск" (ВКВ), участвовавшим в "Лиге смеха" и создававшим юмористические проекты для ютуба. Благодаря этому он стал известен поклонникам украинского юмора.
Однако на днях шоу-бизнес потрясла новость о том, что Александр Венедчук скончался. Каким был творческий путь Вены, что известно о его проблемах со здоровьем и личной жизни – рассказываем далее в материале 24 Канала.
Как Веня стал участником "Ветеранов космических войск"
Александр Венедчук родился 2 апреля 1994 года. Широкой аудитории он стал известен как Веня – участник юмористического коллектива "Ветераны космических войск", который создал вместе с Владом Кураном и Артемом Дамницким.
Первые шаги к популярности команда делала в КВН. Впоследствии юмористы попали в "Лигу смеха", где смогли заявить о себе перед гораздо более широкой аудиторией. Именно участие в телевизионном шоу принесло коллективу популярность, а имя Вени стало знакомым зрителям, следившим за украинским юмором.
После телевидения команда не остановилась на выступлениях. "Ветераны космических войск" развивали собственный ютуб-канал с развлекательными форматами, среди которых были "Элиас", "Викторина" и "Музыкальная передача". Это позволило работать с аудиторией уже за пределами телевизионного эфира и создавать контент для тех, кто привык смотреть юмористические шоу в интернете.
Ютуб, стримы и решение покинуть команду
Со временем Венедчук начал появляться не только в командных проектах. Он проводил трансляции на Twitch под ником ven4oss, где общался со зрителями и развивал собственный формат онлайн-контента.
При этом ютуб оставался важной частью его карьеры, где Веня годами участвовал в проектах "Ветеранов космических войск". Однако в декабре 2025 года он сообщил, что покидает коллектив.
Комик отдельно подчеркнул, что это его личное решение, а не следствие конфликтов или недоразумений с коллегами. Он попросил аудиторию понять его выбор и поддержать дальнейший творческий путь.
Так завершился важный этап его карьеры – годы совместной работы с командой, с которой его ассоциировало большинство зрителей. В то же время Венедчук не отказывался от творчества и продолжал развивать собственное присутствие в интернете.
Что известно о жене Вени Карине Устименко
Личную жизнь Александр в основном оставлял за кадром. Он редко рассказывал о своих отношениях публично, поэтому новость о его женитьбе стала приятной неожиданностью для поклонников.
В июне 2026 года Веня сообщил, что женился на Карине Устименко. Пара была вместе почти восемь лет, прежде чем официально оформить брак.
О свадьбе юморист рассказал в своем инстаграме, опубликовав совместное фото, на котором они демонстрировали обручальные кольца. Громких анонсов или подробных рассказов о церемонии не было.
Так Веня поделился важным событием в своей жизни, не превращая его в большую публичную историю. О других подробностях отношений пара рассказывала немного.
Кровоизлияние в мозг и сложное восстановление
В начале 2025 года Александр столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. 31 января у него произошло кровоизлияние в мозг, о котором он позже рассказал в соцсетях. Из-за потери сознания и сильных судорог врачи приняли решение срочно прооперировать юмориста.
Это заставило Венедчука сделать паузу в работе. Впереди были лечение и реабилитация, а привычный график съемок и выступлений отошел на второй план. В сентябре 2025 года комик сообщил, что перенес еще одну операцию. Рассказывая о своем состоянии, он отметил, что значительную часть его головы теперь составляет титановый сплав и другие материалы, использованные во время лечения.
35% моей головы – это сплав титана и какой-то супер-пупер штуки, но это не важно. Важно, что все в порядке, жизнь продолжается, лечение продолжается,
– написал Веня.
Несмотря на сложный период, Александр продолжал делиться новостями о восстановлении. В то же время он не раскрывал всех подробностей лечения, оставляя часть личной жизни в тайне.
Смерть Александра Венедчука
13 октября 2026 года стало известно о смерти Александра Венедчука. Печальную новость сообщили на официальной странице "Ветеранов космических войск". Причину смерти коллектив не разглашал.
Венедчука будут помнить прежде всего как участника команды, которая принесла ему известность на украинской юмористической сцене. После телевидения он продолжал работать в интернете, участвовал в развлекательных шоу и развивал собственные форматы.
Его история не ограничивалась одним телевизионным проектом. В ней были годы совместного творчества, попытки работать самостоятельно, сложные испытания со здоровьем и важное личное событие – свадьба после почти восьми лет отношений.
После известия о смерти Вени коллеги и друзья начали делиться воспоминаниями о нем в соцсетях. Елена-Кристина Лебедь вспомнила талант и харизму комика, Фима Константиновский – людей, которые его любили, а Артем Дамницкий попрощался с другом словами: "Ты слишком рано отправился в космос... Мы так не договаривались". Василий Байдак назвал Веню "забавным добряком", которого будет помнить именно таким.
Украинские звезды отреагировали на смерть юмориста Вены / Скриншоты из Threads
Александр Венедчук ушел из жизни в 32 года. Его имя останется связанным с "Ветеранами космических войск" и юмористическими проектами, благодаря которым его в свое время открыли для себя тысячи зрителей.
Добавим, что после известия о смерти комика Анатолий Анатолич опубликовал их последнюю переписку.