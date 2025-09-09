Беглец Волошин впервые рассказал о романе с известной украинской певицей
- Александр Волошин рассказал о коротком романе с певицей SKYLERR после расставания с Анной Тринчер.
- Волошин назвал конфликт между его бывшей женой Тринчер и SKYLERR "детским садом".
Блогер Александр Волошин, который сбежал из Украины, дал большое интервью. Он, в частности, заговорил и о личной жизни.
Волошин признался, был ли у него роман с певицей SKYLERR (Валерия Кудрявец). Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Василия Тимошенко.
Александр Волошин утверждает, что у его бывшей жены Анны Тринчер был конфликт со SKYLERR. Подробностями блогер не поделился, однако считает его "детским садом".
Волошин рассказал, что после расставания с Тринчер прошло определенное время и он познакомился со SKYLERR. По словам блогера, между ним и певицей была взаимная симпатия.
Был небольшой роман между нами. Очень короткий роман. Курортный роман. Киевский роман. Вот такая история. И он быстро закончился,
– поделился Александр.
Что известно о личной жизни Александра Волошина?
Александр Волошин и Анна Тринчер начали встречаться весной 2021 года. В октябре блогер сделал предложение любимой, подарив кольцо от бренда Cartier. В сентябре 2022 года они поженились.
В ноябре 2023 года Тринчер и Волошин объявили о разводе. За полгода до этого в их отношениях возникли трудности. Дело в том, что Александру диагностировали депрессию, что существенно повлияло на брак.
Сейчас Волошин встречается с блогером Алиной Миронец. Они официально подтвердили свои отношения в августе. Недавно пара посетила концерт белорусского певца Макса Коржа в Варшаве.