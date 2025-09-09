Втікач Волошин уперше розповів про роман з відомою українською співачкою
- Олександр Волошин розповів про короткий роман зі співачкою SKYLERR після розставання з Анною Трінчер.
- Волошин назвав конфлікт між його колишньою дружиною Трінчер та SKYLERR "дитячим садком".
Блогер Олександр Волошин, який втік з України, дав велике інтерв'ю. Він, зокрема, заговорив і про особисте життя.
Волошин зізнався, чи був у нього роман зі співачкою SKYLERR (Валерія Кудрявець). Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Василя Тимошенка.
Не пропустіть Єдина, яка мене розуміла, – Волошин зізнався, чи хотів повернутися до Трінчер після розлучення
Олександр Волошин стверджує, що у його колишньої дружини Анни Трінчер був конфлікт зі SKYLERR. Подробицями блогер не поділився, однак вважає його "дитячим садком".
Волошин розповів, що після розставання з Трінчер пройшов певний час і він познайомився зі SKYLERR. За словами блогера, між ним і співачкою була взаємна симпатія.
Був невеликий роман між нами. Дуже короткий роман. Курортний роман. Київський роман. Ось така історія. І він швидко закінчився,
– поділився Олександр.
Інтерв'ю з Олександром Волошиним: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Олександра Волошина?
Олександр Волошин і Анна Трінчер почали зустрічатися навесні 2021 року. У жовтні блогер освідчився коханій, подарувавши обручку від бренду Cartier. У вересні 2022 року вони одружилися.
У листопаді 2023 року Трінчер і Волошин оголосили про розлучення. За пів року до цього у їхніх стосунках виникли труднощі. Річ у тім, що Олександру діагностували депресію, що суттєво вплинуло на шлюб.
Зараз Волошин зустрічається з блогеркою Аліною Миронець. Вони офіційно підтвердили свої стосунки у серпні. Нещодавно пара відвідала концерт білоруського співака Макса Коржа у Варшаві.