9 вересня, 22:00
Втікач Волошин уперше розповів про роман з відомою українською співачкою

Марія Примич
Основні тези
  • Олександр Волошин розповів про короткий роман зі співачкою SKYLERR після розставання з Анною Трінчер.
  • Волошин назвав конфлікт між його колишньою дружиною Трінчер та SKYLERR "дитячим садком".

Блогер Олександр Волошин, який втік з України, дав велике інтерв'ю. Він, зокрема, заговорив і про особисте життя.

Волошин зізнався, чи був у нього роман зі співачкою SKYLERR (Валерія Кудрявець). Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Василя Тимошенка. 

Олександр Волошин стверджує, що у його колишньої дружини Анни Трінчер був конфлікт зі SKYLERR. Подробицями блогер не поділився, однак вважає його "дитячим садком".

Волошин розповів, що після розставання з Трінчер пройшов певний час і він познайомився зі SKYLERR. За словами блогера, між ним і співачкою була взаємна симпатія. 

Був невеликий роман між нами. Дуже короткий роман. Курортний роман. Київський роман. Ось така історія. І він швидко закінчився, 
– поділився Олександр. 

Що відомо про особисте життя Олександра Волошина?

  • Олександр Волошин і Анна Трінчер почали зустрічатися навесні 2021 року. У жовтні блогер освідчився коханій, подарувавши обручку від бренду Cartier. У вересні 2022 року вони одружилися.

  • У листопаді 2023 року Трінчер і Волошин оголосили про розлучення. За пів року до цього у їхніх стосунках виникли труднощі. Річ у тім, що Олександру діагностували депресію, що суттєво вплинуло на шлюб. 

  • Зараз Волошин зустрічається з блогеркою Аліною Миронець. Вони офіційно підтвердили свої стосунки у серпні. Нещодавно пара відвідала концерт білоруського співака Макса Коржа у Варшаві. 