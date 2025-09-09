Александр Волошин, который сбежал за границу, признался, помогает ли ВСУ: "Я еще обижаюсь"
- Александр Волошин, украинский блогер, признался, что больше не помогает ВСУ.
- Блогер заявил, что некоторые люди, которым он помогал, выступили против него, поэтому он чувствует несправедливость.
В прошлом году украинский блогер Александр Волошин покинул Украину. Тогда он уверял, что даже находясь за границей, будет делать все возможное, чтобы помогать Украине в борьбе против России.
Теперь же он рассказал, продолжает ли помогать ВСУ и объяснил свою позицию. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт Василия Тимошенко, которому Волошин дал интервью. Правда, полноформатное видео еще не вышло, блогер пока показал лишь некоторые вырезки из него.
Так, Василий Тимошенко спросил у Александра, помогает ли он украинским военным. Ранее, находясь в Украине, он активно поддерживал ВСУ. Волошин уточнил, что частично это делалось для пиара, но значительную часть он делал искренне "от души". Однако сейчас Александр не помогает армии.
Честно, маленький пацан внутри, чувствует несправедливость до сих пор. Я еще обижаюсь немного на тот факт, что были люди, которым я лично помогал своими средствами, которые очень сильно встали против меня,
– заявил блогер.
В частности, он вспомнил одного из учеников своего курса, который пошел воевать в начале полномасштабного вторжения. Парень ранее получал помощь от Волошина, но после его выезда отвернулся.
Что известно о выезде Александра Волошина из Украины?
- Ранее блогер объяснял, что выехал из-за угрозы жизни.
- Дело в том, что в июле 2024 года Волошин отреагировал на обстрел детской больницы "Охматдет", где заявил, что "мы не вывозим эту войну". Его слова в сети восприняли как подыгрывание российской пропаганде.
- После этого, по словам Александра, ему поступали угрозы, а некоторые обвиняли его в краже денег, которые он собирал для пострадавших от ракетной атаки. К тому же Волошин заявлял, что на его охранника напали, а в машине нашли устройство для прослушивания. Все это якобы заставило блогера выехать за границу.
- По данным журналистки Рамины Эсхакзай, которая выставила ролик об Александре, блогер сбежал из Украины 31 июля 2024 года как водитель микроавтобуса Volkswagen, зарегистрированного на ООО "Рос Транс", компании с лицензией на международные перевозки. Выезд состоялся через систему "Шлях" и был согласован с Житомирской областной военной администрацией.
- В то же время сам Александр утверждает, что в своем видео Рамина "много где запуталась, вырвала фразы из контекста и наврала".
- Известно, что полиция начала проверку возможного незаконного пересечения границы Волошиным.