Минулого року український блогер Олександр Волошин покинув Україну. Тоді він запевняв, що навіть перебуваючи за кордоном, робитиме все можливе, аби допомагати Україні у боротьбі проти Росії.

Тепер же він розповів, чи продовжує допомагати ЗСУ і пояснив свою позицію. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт Василя Тимошенка, якому Волошин дав інтерв'ю. Щоправда, повноформатне відео ще не вийшло, блогер поки показав лише деякі вирізки з нього.

Так, Василь Тимошенко запитав в Олександра, чи він допомагає українським військовим. Раніше, перебуваючи в Україні, він активно підтримував ЗСУ. Волошин уточнив, що частково це робилося для піару, але значну частину він робив щиро "від душі". Проте зараз Олександр не допомагає війську.

Чесно, маленький пацан всередині, відчуває несправедливість ще досі. Я ще ображаюся трохи на той факт, що були люди, яким я особисто помагав своїми коштами, які дуже сильно встали проти мене,

– заявив блогер.

Зокрема, він згадав одного з учнів свого курсу, який пішов воювати на початку повномасштабного вторгнення. Хлопець раніше отримував допомогу від Волошина, але після його виїзду відвернувся.

Що відомо про виїзд Олександра Волошина з України?