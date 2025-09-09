Олександр Волошин, який втік за кордон, зізнався, чи допомагає ЗСУ: "Я ще ображаюся"
- Олександр Волошин, український блогер, зізнався, що більше не допомагає ЗСУ.
- Блогер заявив, що деякі люди, яким він допомагав, виступили проти нього, тож він відчуває несправедливість.
Минулого року український блогер Олександр Волошин покинув Україну. Тоді він запевняв, що навіть перебуваючи за кордоном, робитиме все можливе, аби допомагати Україні у боротьбі проти Росії.
Тепер же він розповів, чи продовжує допомагати ЗСУ і пояснив свою позицію. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт Василя Тимошенка, якому Волошин дав інтерв'ю. Щоправда, повноформатне відео ще не вийшло, блогер поки показав лише деякі вирізки з нього.
Так, Василь Тимошенко запитав в Олександра, чи він допомагає українським військовим. Раніше, перебуваючи в Україні, він активно підтримував ЗСУ. Волошин уточнив, що частково це робилося для піару, але значну частину він робив щиро "від душі". Проте зараз Олександр не допомагає війську.
Чесно, маленький пацан всередині, відчуває несправедливість ще досі. Я ще ображаюся трохи на той факт, що були люди, яким я особисто помагав своїми коштами, які дуже сильно встали проти мене,
– заявив блогер.
Зокрема, він згадав одного з учнів свого курсу, який пішов воювати на початку повномасштабного вторгнення. Хлопець раніше отримував допомогу від Волошина, але після його виїзду відвернувся.
Що відомо про виїзд Олександра Волошина з України?
- Раніше блогер пояснював, що виїхав через загрозу життю.
- Річ у тім, що в липні 2024 року Волошин відреагував на обстріл дитячої лікарні "Охматдит", де заявив, що "ми не вивозимо цю війну". Його слова в мережі сприйняли як підігравання російській пропаганді.
- Після цього, за словами Олександра, йому надходили погрози, а деякі звинувачували його у крадіжці грошей, які він збирав для постраждалих від ракетної атаки. До того ж Волошин заявляв, що на його охоронця напали, а в машині знайшли пристрій для прослуховування. Все це нібито змусило блогера виїхати за кордон.
- За даними журналістки Раміни Есхакзай, яка виставила ролик про Олександра, блогер втік з України 31 липня 2024 року як водій мікроавтобуса Volkswagen, зареєстрованого на ТОВ "Рос Транс", компанії з ліцензією на міжнародні перевезення. Виїзд відбувся через систему "Шлях" та був узгоджений із Житомирською обласною військовою адміністрацією.
- Водночас сам Олександр стверджує, що у своєму відео Раміна "багато де заплуталась, повиривала фрази з контексту та набрехала".
- Відомо, що поліція розпочала перевірку можливого незаконного перетину кордону Волошином.