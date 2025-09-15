Александр Волошин разошелся со своей новой девушкой Алиной Миронец. Об этом заявила сама Алина.

К тому же она раскрыла подробности об этих отношениях, удивив фанов своим заявлением. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Миронец.

Вас также может заинтересовать Андрей Лузан, который служит в ВСУ, показал условия, в которых сейчас находится

Так, Алина призналась, что не считает их с Сашей настоящей парой. По ее словам, между ними была не романтическая история, а скорее партнерство и дружба.

Саша нестабильный, чем он и прекрасен. Я такого кадра еще не встречала, а это значит неоценимый опыт... Мы, оставаясь честными, сели и сказали друг другу о том, что мы не пара и никогда ею не были. Это не была любовь женщины и мужчины. Это была любовь человека к другому человеку,

– Миронец.

Волошин разошелся со своей новой девушкой /Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Волошина и Миронец?