Ми не пара, – Волошин несподівано розійшовся зі своєю новою дівчиною
Олександр Волошин розійшовся зі своєю новою дівчиною Аліною Миронець. Про це заявила сама Аліна.
До того ж вона розкрила подробиці про ці стосунки, здивувавши фанів своєю заявою. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Миронець.
Так, Аліна зізналася, що не вважає їх із Сашею справжньою парою. За її словами, між ними була не романтична історія, а радше партнерство і дружба.
Саша нестабільний, чим він і прекрасний. Я такого кадра ще не зустрічала, а це означає неоціненний досвід… Ми, залишаючись чесними, сіли й сказали одне одному про те, що ми не пара і ніколи нею не були. Це не було кохання жінки й чоловіка. Це була любов людини до іншої людини,
– Миронець.
Що відомо про стосунки Волошина та Миронець?
- Про їхній роман стало відомо на початку серпня.
- Як розповідав Олександр, вони з дівчиною познайомились завдяки соцмережам, а згодом вирішили зустрітися.
- Їхні стосунки розвивався стрімко – вже за кілька днів після знайомства вони стали партнерами.
- Волошин тоді зізнавався, що найбільше цінує відвертість у стосунках і навіть говорив про плани щодо дітей.
- Зараз же їхні шляхи розійшлися: Олександр вирушив у подорож будинком на колесах, а Аліна пішла паломницьким маршрутом до Сантьяго-де-Компостела в Іспанії.